УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

На Донбасі підірвали залізничний міст у напрямку Слов'янська

29 квітня 2022, 21:45

Під Слов'янськом підірвали залізничний міст, щоб виключити його захоплення військами РФ. Руйнування моста підтверджується супутниковими знімками.

false
На Донбасі ЗСУ підірвали міст / uk.wikipedia.org

ВСУ вдарили по залізничному мосту Лиман-Райгородок через річку Сіверський Донець, що веде до Слов'янська, пише CNN.

Під Слов'янськом підірвали залізничний міст, аби виключити його захоплення військами РФ. Руйнування моста підтверджується супутниковими знімками.

"Міст підірвали разом з вагонами. Тепер залізничне сполучення з Лиманом, який знаходиться в епіцентрі боїв на Донбасі, неможливе", - йдеться в повідомленні Hromadske.

Залізничний шляхопровід йде паралельно з автомобільною дорогою між Лиманом і Слов'янськом. Саме в цьому напрямку намагаються просунутися війська РФ в наступі на Донбасі.

читайте такожПопереду кілька дуже важких тижнів боїв на Донбасі-Резніков

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зробив заяву, згідно з якою Україна готує контрнаступ на зайняті армією Росією позиції. Українські сили оборони перейдуть до атаки після того, як наша армія отримає важке озброєння від Заходу. ЗСУ мають намір діяти без зволікання.

Очільник Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім заявив, що його Регіон поки не очікує наступу з боку РФ. Але підготовка йде до різних сценаріїв. Однак, за його словами, армія України готується до наступу на окупований Херсон.

Спікер Банкової Олексій Арестович сказав, що після битви за Донбас війна Росії проти України може продовжитися. Українцям слід готуватися до тривалого протистояння з країною-окупантом. Не виключено, що бойові дії можуть тривати до Нового року.

Читайте також:

viber
війна в Україні новини Донецька ЗСУ Сіверський Донець Слов'янськ військова агресія РФ
Реклама
Популярне
Гороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрістьГороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрість Грошове благополуччя і здійснення бажань: кому зі знаків крупно пощастить протягом 5 роківГрошове благополуччя і здійснення бажань: кому зі знаків крупно пощастить протягом 5 років Гороскоп на сьогодні, 27 квітня 2022: Ракам – успіх, Козерогам - втрати, Рибам - зміни в особистому життіГороскоп на сьогодні, 27 квітня 2022: Ракам – успіх, Козерогам - втрати, Рибам - зміни в особистому житті Спецслужби знайшли бункер, в якому сидить Путін – АваковСпецслужби знайшли бункер, в якому сидить Путін – Аваков Йде нова фаза війни: астролог розповіла, як сонячне затемнення різко вплине на УкраїнуЙде нова фаза війни: астролог розповіла, як сонячне затемнення різко вплине на Україну
Підтримайте Главред

Останні новини

21:58

Бурхливий роман і позашлюбна дочка: у РФ розкрили деталі особистого життя Путіна

21:45

На Донбасі підірвали залізничний міст у напрямку Слов'янська

21:41

Хороші новини з Батьківщини й повернення додому - гороскоп на травень 2022 року для Козерогів

21:30

Мирні переговори з РФ під загрозою через звірства окупантів в Україні - ЗеленськийВідео

21:27

Мріяла стати чемпіонкою: подробиці вбивства окупантами відомої спортсменки в МаріуполіВідео

Реклама
20:56

Удари Калібрами по мирних жителях: у Севастополі завантажують ракети на підводні човни РФВідео

20:44

Понад 600 поранених: орки скидують авіабомби на польовий госпіталь МаріуполяВідео

20:33

Відірвало руки та ноги: у РФ звозять десятки "підсмажених" в Україні солдатів БалтфлотуВідео

20:05

Загроза ударів зберігається: Білорусь перевіряє авіацію та ППО на кордоніВідео

19:58

Олена Зеленська розповіла, як війна змінила президента УкраїниВідео

19:57

Окупанти пішли в атаку на трьох напрямках і готують штурм СєвєродонецькаВідео

19:27

Смертельний удар з повітря: морпіхи ЗСУ спалили дві БМП окупантівВідео

19:26

У результаті ворожого обстрілу в Чугуєві спалахнула масштабна пожежаВідео

19:26

Ленд-ліз для України: чому російські війська мітлою винесуть з УкраїниПогляд

19:15

Допоможуть залучити багатство і захистять від бід: головні талісмани для кожного знака зодіаку

19:08

Українським переселенцям виділять 53 тисячі квартирВідео

18:55

Відрізати РФ від нафтодоларів: у Зеленського розкрили план повного нафтового ембаргоВідео

18:32

Йде нова фаза війни: астролог розповіла, як сонячне затемнення різко вплине на УкраїнуВідео

18:30

Пекло для вертольотів і "сушек" РФ: у ФРН розповіли про зенітки Гепард для ЗСУВідео

18:25

"Все, що вціліло - сервіз та ікона": українська режисерка показала зруйнований будинок у БородянціВідео

Реклама
18:14

Сосєдов закликає бойкотувати артистів, які не підтримують війну в Україні

18:03

Україну в травні підморозить: синоптики попередили про різке похолоданняВідео

17:53

Дорожче 50 грн за літр: Україну накрив дефіцит палива, в КМУ попередили про стрибок цінВідео

17:43

Косово навпаки: як Путін вішав локшину Генсеку ООНПогляд

17:28

"Всіх вбивати - дітей і жінок": окупанти планують "витравити" всю УкраїнуВідео

17:18

Буряти з кадирівцями влаштували перестрілку: не можуть поділити здобич і не хочуть йти в наступВідео

17:06

"Твоя мати - чудовисько, яке тішиться бачити, як вбивають дітей": сина Канделакі захейтили в мережі

16:59

"РФ може скласти зброю і капітулювати": Данілов розповів про два варіанти закінчення війниВідео

16:59

Орків пригостили снарядами: міні-Байрактар ЗСУ "покришив" окупантівВідео

16:31

РФ влаштовує провокації над Чорним і Балтійським морем: НАТО перехоплює літаки агресораВідео

16:28

Можуть піти на ескалацію: прикордонники оцінили ризик наступу росіян на Україну з Придністров’я

16:27

"Боже, яке кончене": Осадча розпекла Симоньян за заклик до ядерної війни і особистий рай для росіянВідео

16:18

Прикмети на 30 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:57

"Знищити трьох орків": зірка TikTok "Принцеска" показала, як палить рашистів з САУВідео

15:41

"Секундомір їм дати": божевільний російський депутат на ТБ помарив про ядерний удар по ВеликобританіїВідео

15:32

Полякова викрила Собчак: що журналістка думає про УкраїнуВідео

15:31

ЗСУ зачищають Харківщину: рашистів викинули з МомотовоВідео

15:18

Майбутнього у Росії немає і її чекає розпадПогляд

14:16

"Всі ці роки говорить і не боїться": Лії Ахеджакової запропонували дати українське громадянство

13:59

ЗСУ отримали ЗРК С-300: ППО збиває ворожі літаки і ракети на дистанції до 150 кілометрів

Реклама
13:58

ЗСУ звільнили на Харківщині село, з якого окупанти вели вогонь по Харкову

13:39

200 танків Т-72, Гвоздики і Гради: Польща передала Україні техніки уже на 48 мільярдів гривеньВідео

13:19

Дві причини, чому російська економіка вже ніколи не оговтаєтьсяПогляд

13:07

"Ангари битком забиті трупами": окупант поскаржився, що тіла солдат РФ просто скидають на купиВідео

12:52

Аркадій Бабченко. Це початок кінця Росії, рубікон пройденоВідеоблоги

12:51

Армія України отримує можливість перемогти Росію на полі бою - АрестовичВідео

12:21

Мене "звільнили" від доньки і дому: батьку довелося ховати свою дитину під грушею на городі

11:36

ЗСУ видовищно і ювелірно підірвали величезний склад з боєприпасами окупантівВідео

11:34

Митниці, які не працювали на початку вторгнення військ РФ, поступово відновлюють роботу, - Щуцький

11:29

Ленд-ліз для України: чи є шанс швидко виграти війнуПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти