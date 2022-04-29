На Донбасі підірвали залізничний міст у напрямку Слов'янська

На Донбасі ЗСУ підірвали міст / uk.wikipedia.org

ВСУ вдарили по залізничному мосту Лиман-Райгородок через річку Сіверський Донець, що веде до Слов'янська, пише CNN.

Під Слов'янськом підірвали залізничний міст, аби виключити його захоплення військами РФ. Руйнування моста підтверджується супутниковими знімками.

"Міст підірвали разом з вагонами. Тепер залізничне сполучення з Лиманом, який знаходиться в епіцентрі боїв на Донбасі, неможливе", - йдеться в повідомленні Hromadske.

Залізничний шляхопровід йде паралельно з автомобільною дорогою між Лиманом і Слов'янськом. Саме в цьому напрямку намагаються просунутися війська РФ в наступі на Донбасі.

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Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зробив заяву, згідно з якою Україна готує контрнаступ на зайняті армією Росією позиції. Українські сили оборони перейдуть до атаки після того, як наша армія отримає важке озброєння від Заходу. ЗСУ мають намір діяти без зволікання.

Очільник Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім заявив, що його Регіон поки не очікує наступу з боку РФ. Але підготовка йде до різних сценаріїв. Однак, за його словами, армія України готується до наступу на окупований Херсон.

Спікер Банкової Олексій Арестович сказав, що після битви за Донбас війна Росії проти України може продовжитися. Українцям слід готуватися до тривалого протистояння з країною-окупантом. Не виключено, що бойові дії можуть тривати до Нового року.

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