Флоту РФ там вже немає: відомо, чи нарощуватимуть ЗСУ удари по цілях в Криму

ЗСУ завдали великої шкоди окупантам на території Криму.

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Військові цілі ЗСУ в Криму / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

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Певна кількість військових об'єктів у Криму вже відчула на собі удари ЗСУ

Не можна говорити, що півострів втратив актуальність як потенційний військовий об'єкт ворога

Зараз у Криму розгортається реальна екологічна катастрофа

ЗСУ вже не раз завдавали потужний ударів по військових об’єктах країни-агресора Росії в тимчасово окупованому Криму. Наразі залишки Чорноморського флоту РФ перебазовані з Криму, тому постає питання, чи є такий самий інтерес для українських ударів дронами чи ракетами, як раніше. На це відповів колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука на чаті в Главреді.

За його словами, певна кількість військових об'єктів у Криму вже відчула на собі спроможності ЗСУ.

"Хоча я далекий від того, щоб стверджувати, що вони знищені. Це, на мій погляд, є перебільшенням. Утім, Чорноморський флот РФ дійсно переміщено з півострова, і зараз його фактично в Криму немає. Але в Криму залишається величезна кількість наземних військових об'єктів. У тому числі залишається чимало підземних військових об'єктів, до яких дістатися у нас зараз немає можливості", - наголосив він.

Експерт підкреслив, що з одного боку, ЗСУ справді завдали великої шкоди окупантам на території Криму, а з іншого - стверджувати, що півострів втратив актуальність як потенційний військовий об'єкт ворога, як потужна військова база противника для майбутньої агресії проти материкової України, не можна.

"І цей потенціал зберігатиметься доти, доки ми не повернемо контроль над півостровом", - вважає Тука.

Він додає, що зараз у Криму розгортається неймовірний скандал - реальна екологічна катастрофа після того, як затонули танкери з мазутом.

"Центральна влада близько двох тижнів намагалася ігнорувати проблему, намагаючись подавати її як дрібну неприємність. Але тепер два поважних еколога, один із них є членом-кореспондентом Академії наук РФ, заявляють, що мазут, коли температура води приблизно така, як зараз, осідає на дно, а коли температура води підвищується, він піднімається на поверхню. Але за той час, коли мазут то піднімається, то опускається на дно, він виділяє отруйні речовини, які містилися в газі Orange, який використовувала армія США у В'єтнамі. Негативні наслідки використання цього газу проявляються й досі в населення тих територій, де застосовували газ: відбуваються певні генетичні збої з покоління в покоління, і на цих територіях значно більше народжується людей із певними фізичними вадами, вродженою інвалідністю або розумовою відсталістю, а також значно вищим є рівень різноманітних онкологічних захворювань. І ось зараз у прибережних водах поблизу півострова російські вчені спостерігають появу тієї самої отруйної речовини", - додає колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації.

Тука зауважив, що зараз у Криму починають бити на сполох. Тому, на його думку, на курортному сезоні в Криму вже можна ставити хрест.

Дивіться відео, в якому Георгій Тука поділився прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні та перспектив врегулювання конфлікту:

Удари ЗСУ по цілях в Криму - що відомо

Як повідомляв Главред, 26 січня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві пабліки повідомляли про атаку українських морських дронів з моря, зокрема на місто Севастополь.

31 грудня в окупованому Севастополі лунали вибухи. Вони звучали в Комишовій та Козачій бухтах. Також з'явилися повідомлення про "гучні вибухи з моря", які пов'язують із атакою морських дронів.

Крім того, партизани виявили нові склади боєприпасів і техніки окупантів у Чорноморському районі. Через можливі удари ЗСУ російські війська переміщують свої запаси в непридатні для використання сховища.

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Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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