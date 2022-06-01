Потужні вибухи на Львівщині: ракети влучили по Бескидському тунелю, є постраждалі

У Львівській області прогриміли вибухи / Фото УЕІАН

Увечері в середу, 1 червня, у Львівській області пролунала серія потужних вибухів, повідомив у Telegram очільник області Максим Козицький.

За інформацією очільника області, вибухи прогриміли у Стрийському районі. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги у Львівській області.

"Попередньо: ракетний удар по об'єкту транспортної інфраструктури. Дві особи поранені. Інформації про загиблих наразі немає.",- заявив Козицький у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти завдали ракетного удару по Бескидському залізничному тунелю, який проходить через Карпати у Львівській області", - повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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