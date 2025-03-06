Одразу в двох областях: ЗСУ потужно вдарили по пунктах управління росіян

Головне:
- ЗСУ завдали ударів по ворогу в Херсонській та Курській областях
- Удари були зроблені з метою зниження військового потенціалу армії РФ
Повітряні сили ЗСУ вчора, 5 березня, завдали високоточних ударів по пунктах управління російської армії у Херсонській та Курській областях. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що удари було здійснено по пункту управління 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії Збройних сил РФ в місті Олешки, що на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Також українські військові вдарили по опорному пункту 2-ї роти 177-го окремого полку морської піхоти Збройних сил РФ у селі Плєхово Курської області.
"Ці удари - продовження серії вогневих уражень з метою зниження військового потенціалу Збройних сил РФ на шляху визволення тимчасово окупованої території України", - йдеться в повідомленні.
В Генштабі наголосили, що Повітряні сили завжди готові здійснювати високоточні удари для зменшення спроможностей російських окупантів вести агресивну війну проти українського народу.
Удари ЗСУ по окупантах - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 4 березня стало відомо, що українські військові здійснили успішну атаку на військовий об'єкт у Курській області Росії. Знищено бліндажі, вогневі позиції та до 30 російських військових у районі населеного пункту Троїцьке.
3 березня Повітряні Сили ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту росіян на Донеччині. Там розташовується 98 гвардійська повітряно-десантна дивізія російської армії.
Крім того, авіація Повітряних сил Збройних Сил України в ніч на 28 лютого успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ РФ.
Читайте також:
- РФ обрала нову ціль на сході: офіцер ЗСУ назвав напрямок штурму
- ЗСУ змогли звільнити території на Харківщині: у DeepState розкрили деталі
- "Воювати нікому": Залужний прямо розповів про критичні втрати ЗСУ
Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред