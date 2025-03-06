Одразу в двох областях: ЗСУ потужно вдарили по пунктах управління росіян

Повітряні сили ЗСУ атакували окупантів 5 березня.

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Удар ЗСУ по окупантах / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 18 окрема бригада армійської авіації

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ЗСУ завдали ударів по ворогу в Херсонській та Курській областях

Удари були зроблені з метою зниження військового потенціалу армії РФ

Повітряні сили ЗСУ вчора, 5 березня, завдали високоточних ударів по пунктах управління російської армії у Херсонській та Курській областях. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що удари було здійснено по пункту управління 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії Збройних сил РФ в місті Олешки, що на тимчасово окупованій території Херсонської області.

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Також українські військові вдарили по опорному пункту 2-ї роти 177-го окремого полку морської піхоти Збройних сил РФ у селі Плєхово Курської області.

"Ці удари - продовження серії вогневих уражень з метою зниження військового потенціалу Збройних сил РФ на шляху визволення тимчасово окупованої території України", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі наголосили, що Повітряні сили завжди готові здійснювати високоточні удари для зменшення спроможностей російських окупантів вести агресивну війну проти українського народу.

Удари ЗСУ по окупантах - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 4 березня стало відомо, що українські військові здійснили успішну атаку на військовий об'єкт у Курській області Росії. Знищено бліндажі, вогневі позиції та до 30 російських військових у районі населеного пункту Троїцьке.

3 березня Повітряні Сили ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту росіян на Донеччині. Там розташовується 98 гвардійська повітряно-десантна дивізія російської армії.

Крім того, авіація Повітряних сил Збройних Сил України в ніч на 28 лютого успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ РФ.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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