Мобілізація по-новому: Сирський заявив про зміни для ТЦК та умову контрнаступу

Головнокомандувач ЗСУ Сирський анонсував зміни в мобілізації та в роботі ТЦК та СП і розповів про ключову умову для початку контрнаступу.

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Сирський анонсував зміни для ТЦК та назвав умову контрнаступу / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Що зміниться у роботі ТЦК та СП та кого будуть мобілізовувати

У чому росіяни переважають на фронті

Коли Україна зможе почати контрнаступ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в рамках спілкування з журналістами пролив світло на нові ключові стратегії оборони України. Сирський розповів про масштабну переорганізацію ЗСУ – перехід до системи армійських корпусів, що дозволить створити ефективні резерви для наступальних операцій. Він також наголосив, що українські війська не залишатимуться на "глухій обороні", а поєднуватимуть активну оборону з контрнаступами, розгортатимуть штурмові полки і мобільні вогневі групи.

Главред зібрав основні заяви Сирського.

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Зміна в роботі ТЦК та СП та мобілізація

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про майбутні зміни в роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, зазначивши, що наразі там вже тривають перевірки та працюють спеціальні комісії.

"Для людей мобілізація не має бути шоком. Всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися. Визначено завдання президентом України – Верховним головнокомандувачем. У ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення", – сказав Сирський, передає Укрінформ.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Він наголосив, що працівники ТЦК мають сумлінно виконувати свої обов’язки та не допускати випадків зловживань, які, на жаль, іноді трапляються. Особи, причетні до корупції чи порушень у процесі мобілізації, мають бути викриті та притягнуті до відповідальності.

Сирський також підкреслив, що мобілізація залишається ключовим джерелом для доукомплектування українських підрозділів.

"Непопулярний захід, але ж в умовах війни жодна країна не уникла мобілізації. Водночас я наполягаю на мобілізації з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК", - підкреслив Сирський.

Перехід на корпусну систему

У Збройних силах України триває процес реорганізації, спрямований на підвищення бойової ефективності та формування потужніших резервів для наступальних і контрнаступальних операцій.

"Ми минулого року розпочали реорганізацію Збройних сил в умовах ведення бойових дій та передбачили створення армійських корпусів. Головна мета переходу на нову організаційну структуру - підвищити ефективність наших дій та зменшити навантаження на органи військового управління", - зазначив головком.

Суть змін полягає в оптимізації структури управління: зменшиться кількість підпорядкованих елементів на рівні армійських корпусів, при цьому зберігається рівень ОСУВ, а проміжний рівень ОТУ поступово буде скасований.

Перші корпусні управління вже пройшли бойове злагодження, отримали визначені ділянки фронту та підпорядковані підрозділи. Надалі процес охопить усі армійські корпуси.

Сирський також зазначив, що реформа дозволить ефективніше задіяти наявні ресурси, краще розподіляти артилерію та збільшити кількість підрозділів, які працюють з безпілотними системами.

"Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також - створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії", - заявив головком ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в рамках переходу на корпусну структуру командири новостворених корпусів самі формують свої управлінські команди та призначають заступників, що сприяло омолодженню вищого командного складу. Більшість нових керівників корпусів — це досвідчені колишні командири бригад, які проявили себе у боях. Те саме стосується й їхніх заступників та начальників штабів.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

За словами Сирського, ця реорганізація покликана забезпечити більш ефективне управління підрозділами, краще використання бойового досвіду, посилення контролю за діями бригад, а також скорочення втрат і збільшення втрат противника.

Він також зазначив, що основні етапи переходу на корпусну структуру завершать до кінця 2025 року — це ключова частина реалізації Концепції реорганізації Збройних сил в умовах повномасштабної війни з Росією. Наразі вже створюється корпусний комплект військ, а бойові частини поетапно переходять у підпорядкування новим корпусам.

"Перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності і визначені комплекти військ. Надалі – наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги", — заявив Сирський.

Головком зазначив, що така модель дозволить оперативніше ухвалювати рішення, ефективніше планувати бойові дії та надавати підрозділам більше автономії в дії. Основна мета змін — підвищити ефективність бойового управління і зменшити навантаження на командні структури.

Україна не буде в глухій обороні

Збройні сили України не обмежуватимуться лише пасивною обороною, а поєднуватимуть її з наступальними діями. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, утримуватися виключно в обороні неефективно, адже це веде до втрат як у живій силі, так і в територіях. Саме тому українська армія застосовує тактику активної оборони, зокрема, уразливі ділянки ворожої оборони атакуються, здійснюються контрудари та локальні наступи. Для реалізації цього підходу вже створено та активно розгортаються нові штурмові підрозділи.

"Ідеться про окремі підрозділи, полки, які були створені на початку Курської операції (…) та станом на зараз воюють фактично на всіх складних ділянках фронту. І там, де ми маємо можливість наступати, і там, де противник має успіх і його потрібно зупиняти та відбивати наші населені пункти. Зокрема, як це було на Сумщині", - підкреслив головнокомандувач.

Завдання для нового командувача СБС

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з журналістами заявив, що новий командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді має забезпечити якісний розвиток цього напряму. Сирський підкреслив, що "Мадяр" володіє значним бойовим досвідом — від добровольця до командира підрозділів різного рівня, аж до очільника СБС.

"Він дуже інтенсивно взявся за роботу, користується повагою в цьому середовищі. Я вже бачу результати єднання між командирами, більш ефективного виконання завдань, контролю за їх виконанням", - повідомив головком.

Олександр Сирський / Telegram-канал О. Сирского

Перед Бровді поставлено завдання — посилити інтеграцію підрозділів, які входять до "Лінії дронів" та об’єднані в Сили безпілотних систем. За словами Сирського, новий командувач зобов’язався зробити так, щоб шість-сім підрозділів СБС увійшли до числа найефективніших частин ЗСУ за результатами знищення ворога за допомогою дронів.

"І я знаю, що він їх виконає", - переконаний Сирський.

Головна загроза на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що Росія готується до затяжної війни на виснаження, роблячи ставку на перевагу в живій силі. За його словами, протягом року лінія фронту зросла до 1200 км, а в резерві ворога наразі перебувають 13 дивізій та понад 120 тисяч військовослужбовців, готових до бойових дій.

"Ви знаєте, що за останній рік протяжність фронту збільшилася на 200 км і складає близько 1200 км", — розповів Сирський.

Сирський також наголосив, що російська стратегія ґрунтується на масовому залученні контрактників — лише за минулий рік РФ залучила близько 440 тисяч осіб, які пішли служити за високу грошову винагороду та регіональні надбавки.

"Вони хочуть тиснути нас своїм людським ресурсом, виснажити своєю масою", — зауважив Сирський.

Удари по Росії

Україна й надалі завдаватиме ударів у глибокому тилу Росії в межах операцій DeepStrike, які виявилися надзвичайно ефективними, їх результативність у 15 разів перевищує затрати на ураження.

"Що у нас працює? DeepStrike. Напевно, це одна із найсильніших наших сторін, коли ми маємо ефективність, яка в 15 разів переважає наші затрати ураження. Згадайте, як під час переговорів ворожа сторона запросила як одну з умов, щоб ми не завдавали ударів по їхній нафтопереробній промисловості. Це свідчить тільки про те, що наші удари дійсно ефективні", - зазначив Сирський.

Ракети українського виробництва та дальність їх ураження / Інфографіка: Главред

Він наголосив, що Сили оборони планують розширювати як масштаб, так і глибину таких операцій, при цьому цілями залишаються виключно військові об’єкти — атаки проти цивільного населення не ведуться.

Операція ЗСУ на Курщині та бої в Сумській області

У Глушковському районі Курської області Росії українські війська утримують близько 90 квадратних кілометрів території та стримують угруповання противника чисельністю приблизно 10 тисяч осіб. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Він зазначив, що раніше в межах української Курської операції вдалося відтягнути до 63 тисяч російських військових, а разом із залученими північнокорейцями — до 70 тисяч.

"Це дало нам змогу послабити тиск противника на основних напрямках, дало можливість перегрупувати війська. І взяття ворогом Покровська, анонсоване ще з вересня 2024 року, досі не відбулося зокрема й завдяки проведенню нами Курської операції", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

За словами Сирського, у квітні 2025 року близько 60 тисяч російських військових, серед яких були десантно-штурмові дивізії, бригади морської піхоти й інші формування, отримали наказ передислокуватись на інші напрямки. Їх мали використати для підсилення наступальних дій на Покровському, Торецькому, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках, аби прискорити темпи наступу.

"Але наші активні дії в Глушковському районі Курської області РФ зірвали ці плани. В результаті, ці частини не були передислоковані на інші напрямки", - відзначив Сирський.

Генерал Олександр Сирський повідомив, що одна з російських бригад, яка мала посилити наступ на Покровському напрямку, була змушена повернутися назад у Курську область. Наразі близько 10 тисяч російських військових ведуть бої на території Глушковського району Росії.

У зв’язку з цим командування РФ переглянуло завдання для групування чисельністю приблизно 50 тисяч осіб. До нього входять дві десантні дивізії, чотири основні бойові бригади, 177-й полк морської піхоти Каспійської флотилії та інші підрозділи, які продовжують діяти на Північнослобожанському напрямку.

"Ворог веде там наступальні дії, які на даний час зупинені по рубежу Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка, і далі ця лінія виходить на державний кордон та частково переходить на територію Російської Федерації. Ситуація там стабілізована. За цей час ми відбили і повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися за тиждень від 200 до 700 метрів", - повідомив Сирський.

Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Сирський також відзначив ефективну роботу українського угруповання під командуванням бригадного генерала Олега Апостола, який нещодавно очолив Десантно-штурмові війська. ЗСУ утримують контроль над приблизно 90 квадратними кілометрами території в Глушковському районі, що є упереджувальними діями у відповідь на можливий наступ з боку противника.

Протидія Шахедам

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що одним із перспективних методів боротьби з ворожими дронами є використання легкомоторної авіації.

"Вона у нас є, і є нові проєкти за рахунок фінансової й матеріальної допомоги з боку наших іноземних партнерів. Цей напрямок буде розвиватися. Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян", – розповів Сирський.

Він також зазначив, що армійська авіація активно залучається до щоденного протистояння дроновим атакам і демонструє високу ефективність. Наразі цей напрямок активно розвивається — зокрема, завдяки співпраці з міжнародними партнерами, передусім з Канади, Україна отримує сучасне обладнання для спостереження і прицілювання, що значно підсилює бойові можливості гелікоптерів.

Що відомо про Шахеди / Інфографіка: Главред

Сирський також підкреслив, що в боротьбі з дронами-камікадзе важливо дотримуватися принципів доцільності у використанні засобів ураження. Оскільки витрачати зенітні керовані ракети невигідно, основне навантаження покладається на мобільні вогневі групи.

У чому росіяни переважають на фронті

ЗСУ вже володіють більшою кількістю FPV-дронів, ніж ворог, і активно працюють над розвитком технологій, щоб випередити РФ у безпілотній війні. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що війна сьогодні — це не лише бої на фронті, а й протистояння економік і науково-технічного прогресу.

За словами Сирського, кількість FPV-дронів у ЗСУ вже перевищує відповідні показники противника, що забезпечує Україні суттєву перевагу. Водночас Росія досягла успіхів у створенні дронів з оптоволоконним керуванням, які можуть діяти на відстані до 40 кілометрів. Українські розробники зараз наздоганяють цей рівень, вже існують дрони з оптоволоконним кабелем довжиною близько 20 кілометрів.

Сирський наголосив, що майбутнє армії пов’язане з високими технологіями: роль солдата на полі бою поступово зменшується, і головною цінністю залишатиметься піхотинець, якого намагаються максимально захистити за допомогою роботизованих платформ і безпілотників.

"Звичайно, це найбільша цінність - наш солдат, наш піхотинець. Ми будемо робити все, щоб зберегти нашого піхотинця. Щоб він керував спочатку дроном, роботизованою платформою, а потім уже йшов сам", - сказав Сирський.

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