Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Мобілізація 18-24-річних в Україні: Горбач сказав про "зручну" позицію Заходу

Марія Николишин
17 червня 2025, 04:30
464
Експерт сказав, як союзники шукають підстави для затримки військової допомоги Україні.
Мобілізація 18-24-річних в Україні: Горбач сказав про 'зручну' позицію Заходу
Горбач розповів про затримки військової допомоги / колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Головне із заяви експерта:

  • Європа використовує відсутність мобілізації 18-24-річних для стримування допомоги Україні
  • Це допомагає їм виправдовувати власну позицію
  • За цим ховається реальне небажання діяти рішуче

Європа може затягувати рішення щодо військової допомоги та санкцій проти Росії через те, що Україна не погоджується на деякі умови. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Зокрема, він згадав про тезу щодо відсутності обов'язкової мобілізації 18-24-річних.

відео дня

За його словами, вона свідчить, скоріше, про некомпетентність частини політиків - і не тільки європейських, а й американських.

"Вони не зовсім адекватно оцінюють ситуацію нинішньої війни. Річ не в тому, що на фронті недостатньо молодих людей - річ зовсім в іншому", - наголосив він.

Горбач додав, що цей аргумент просто використовують як зручний привід для того, щоб стримувати допомогу, торгуватися, виправдовувати власну позицію.

"Іноді з морально-етичних міркувань. Мовляв, в Україні теж "не все правильно". Так, не все правильно - але точно не в цьому питанні. Це не є підставою для затримки військової допомоги. Метою має бути хоча б достатньо озброїти тих, хто вже є в армії", - зауважив експерт.

На його думку, це здебільшого риторичні фігури в діалозі з нашими західними партнерами.

"За ними ховається реальне небажання діяти рішуче і забезпечити Україну необхідною допомогою - як за обсягами, так і за темпами її надання", - підсумував Горбач.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Горбача Главреду про сценарії нападу РФ на НАТО:

Військова допомога - останні новини

Як повідомляв Главред, очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати Америки будуть виділяти менше коштів на допомогу Україні, тому що адміністрація президента Дональда Трампа "має інший погляд на цей конфлікт".

Експерти американського Інституту вивчення війни зауважили, що такий крок не тільки не наблизить мир, а й заохотить російського диктатора Володимира Путіна продовжувати війну проти України.

Водночас, генеральний секретар Альянсу Марк Рютте говорив, що у підсумковій декларації саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня в Гаазі, буде чітко прописано питання військової підтримки України.

Читайте також:

Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація військова допомога санкції проти Росії Володимир Горбач новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Київ - у диму після атаки РФ, пошкоджено багатоповерхівки, багато поранених: деталі

Київ - у диму після атаки РФ, пошкоджено багатоповерхівки, багато поранених: деталі

06:28Війна
Мобілізація 18-24-річних в Україні: Горбач сказав про "зручну" позицію Заходу

Мобілізація 18-24-річних в Україні: Горбач сказав про "зручну" позицію Заходу

04:30Війна
РФ підняла в повітря МіГ, летить балістика і Калібри: Україна під масованою ракетною атакою

РФ підняла в повітря МіГ, летить балістика і Калібри: Україна під масованою ракетною атакою

01:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Вдарить аномальна спека: відомо, коли Україну накриє посуха

Вдарить аномальна спека: відомо, коли Україну накриє посуха

Карта Deep State онлайн за 16 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на сьогодні 17 червня: Левам - дивовижний сюрприз, Дівам - щасливі новини

Гороскоп на сьогодні 17 червня: Левам - дивовижний сюрприз, Дівам - щасливі новини

Лише люди з феноменальною уважністю знайдуть 3 відмінності між офісами: є всього 19 секунд

Лише люди з феноменальною уважністю знайдуть 3 відмінності між офісами: є всього 19 секунд

Мобілізація в армію: у ЗСУ назвали, кому повістки вручать у першу чергу

Мобілізація в армію: у ЗСУ назвали, кому повістки вручать у першу чергу

Останні новини

06:28

Київ - у диму після атаки РФ, пошкоджено багатоповерхівки, багато поранених: деталі

05:35

Чому не можна казати слово "поробка": вчителька закликала уникати помилкиВідео

05:04

Гороскоп на завтра 18 червня: Скорпіонам - фінансова вигода, Водоліям - проблеми

04:30

Мобілізація 18-24-річних в Україні: Горбач сказав про "зручну" позицію ЗаходуВідео

04:05

Знають одиниці: вчені розкрили, якою стороною правильно вішати туалетний папірВідео

Росії не потрібне завершення війни в Україні для нападу на НАТО - ГорбачРосії не потрібне завершення війни в Україні для нападу на НАТО - Горбач
03:48

"Обмін" українських дітей на росіян: в ООН зробили першу заяву

03:43

Коштують шалено дорого: в Україні ростуть одні з найдорожчих грибів у світі

02:35

Путін може почати нове "СВО" в Європі: з'явився несподіваний прогнозВідео

01:35

РФ підняла в повітря МіГ, летить балістика і Калібри: Україна під масованою ракетною атакою

Реклама
01:30

"Найулюбленіший хлопець": Меган Маркл показала рідкісні кадри з принцом Гаррі та дітьми

01:07

Україні загрожує ракетна атака: Росія активізувала авіацію та флот

00:25

"Дуже сумно": дружина Брюса Вілліса показала нове фото хворого актора

00:22

Масована атака "Шахедів" на Київ: лунають вибухи, працює ППО, є постраждалі

16 червня, понеділок
23:56

13 "добрих" дронів зупинили завод у РФ: деталі інциденту з "Невинномиським Азотом"

23:11

"Якщо я раптово помру": Наталка Денисенко заговорила про смерть

23:06

Вони приїхали на лікування з Одеси: в Ізраїлі загинула ціла українська родина

23:04

Його пісні слухав весь СРСР, а зник у 30: що приховує історія ІвасюкаВідео

21:58

Окупанти знову вдарили по мирному населенню: нові подробиці з Куп’янська

21:46

Сюрприз від Навроцького: як новий курс Польщі може вдарити по Україні та ЄСВідео

21:44

Комбат Ширшин, який розкритикував Курську операцію, розкрив висновок службової перевірки

Реклама
21:29

Помідори будуть більшими та швидше дозріватимуть, якщо виконати одне завданняВідео

21:19

Діва Монро розповіла про особисте життя та біологічну спорідненість із сином подруги

20:48

4 способи заготовити чорну смородину на зиму: смачно, корисно й без втрат

20:45

Заходять з трьох напрямків: РФ намагається оточити стратегічне місто на Сході

20:42

Шалені зміни вже на порозі - які знаки зодіаку проведуть найкраще літо 2025

20:41

Трамп натякнув, хто винен у війні в Україні: і це не ПутінВідео

20:12

"Прирівняні до ангелів": священник розповів, чому діти до 7 років не сповідаютьсяВідео

19:56

"Сюрприз для росіян": Україна змогла модернізувати HIMARS та знищила колону РФ

19:49

Фіцо підтримав Україну в ЄС, але не в НАТО: що за цим стоїть, крім економіки

19:41

Україну атакує нестерпна спека: синоптики назвали дату нового похолодання

19:22

Росія "домішала" своїх до тіл українців: у МВС розкрили цинічні моменти

19:05

Як заморожувати м'ясо, рибу, овочі і фрукти - способи, які збережуть первинний смакВідео

18:59

Комарі не витримують запаху: простий засіб, який можна зробити самостійноВідео

18:24

Нейтральний статус для України - Зеленський зробив важливу заяву

17:51

Звідки взялись росіяни та при чому тут Єльцин - історик розкрив маловідомий фактВідео

17:28

Наповнять сад красою та ароматом - 3 види рослин, які варто посадити влітку

17:25

РФ запропонувала повернути українських дітей в обмін на дещо: Зеленський розкрив деталіВідео

17:20

Євро різко подорожчав: в Україні переписали ціни на валюту

17:17

Армія РФ наростила активність на 7 напрямках фронту – ОСУВ "Хортиця"

17:14

Тепер офіційно: Леся Нікітюк підтвердила, що чекає на первістка

Реклама
16:59

Зеленський назвав тему майбутніх переговорів з Трампом і попередив Європу

16:44

Крадені "інновації" СРСР: ТОП-5 винаходів, які росіяни скопіювали у ЗаходуВідео

16:30

"Такого не робив ніхто": один із банків нараховує кешбек за зарплати

16:22

"Болючий момент": що готує Польща для України під час президенства НавроцькогоВідео

16:01

"Росіяни підуть на справжні переговори": Горбач назвав терміни, коли війна "застигне"Відео

15:38

Китайський гороскоп на завтра 17 червня: Бикам - втеча, Мавпам - виклик

15:24

Гаманець буде тріщати: Всесвіт "озолотить" три знаки зодіаку найближчим часом

15:22

Завершено повернення тіл загиблих українців: що далі і скільки вдалось повернути

15:17

"Знищити гарантовано": РФ висунула нахабну вимогу для завершення війни

15:17

Коли ходити і що категорично не можна робити на кладовищі: пояснення священниківВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп Кіркоров
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти