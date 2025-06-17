Мобілізація 18-24-річних в Україні: Горбач сказав про 'зручну' позицію Заходу

Експерт сказав, як союзники шукають підстави для затримки військової допомоги Україні.

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Горбач розповів про затримки військової допомоги / колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Головне із заяви експерта:

Європа використовує відсутність мобілізації 18-24-річних для стримування допомоги Україні

Це допомагає їм виправдовувати власну позицію

За цим ховається реальне небажання діяти рішуче

Європа може затягувати рішення щодо військової допомоги та санкцій проти Росії через те, що Україна не погоджується на деякі умови. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Зокрема, він згадав про тезу щодо відсутності обов'язкової мобілізації 18-24-річних.

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За його словами, вона свідчить, скоріше, про некомпетентність частини політиків - і не тільки європейських, а й американських.

"Вони не зовсім адекватно оцінюють ситуацію нинішньої війни. Річ не в тому, що на фронті недостатньо молодих людей - річ зовсім в іншому", - наголосив він.

Горбач додав, що цей аргумент просто використовують як зручний привід для того, щоб стримувати допомогу, торгуватися, виправдовувати власну позицію.

"Іноді з морально-етичних міркувань. Мовляв, в Україні теж "не все правильно". Так, не все правильно - але точно не в цьому питанні. Це не є підставою для затримки військової допомоги. Метою має бути хоча б достатньо озброїти тих, хто вже є в армії", - зауважив експерт.

На його думку, це здебільшого риторичні фігури в діалозі з нашими західними партнерами.

"За ними ховається реальне небажання діяти рішуче і забезпечити Україну необхідною допомогою - як за обсягами, так і за темпами її надання", - підсумував Горбач.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Горбача Главреду про сценарії нападу РФ на НАТО:

Військова допомога - останні новини

Як повідомляв Главред, очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати Америки будуть виділяти менше коштів на допомогу Україні, тому що адміністрація президента Дональда Трампа "має інший погляд на цей конфлікт".

Експерти американського Інституту вивчення війни зауважили, що такий крок не тільки не наблизить мир, а й заохотить російського диктатора Володимира Путіна продовжувати війну проти України.

Водночас, генеральний секретар Альянсу Марк Рютте говорив, що у підсумковій декларації саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня в Гаазі, буде чітко прописано питання військової підтримки України.

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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