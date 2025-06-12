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Санкції не панацея: дипломат пояснив, як примусити РФ сісти за стіл переговорів

Анна Косик
12 червня 2025, 11:25
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Санкційний удар важливий для примусу Росії до переговорів, але це не єдиний чинник.
Санкції не панацея: дипломат пояснив, як примусити РФ сісти за стіл переговорів
Росію лише санкціями не примусити до миру / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube, УНІАН

Що сказав Огризко:

  • Для посилення тиску Україна має продовжувати уражати важливі об'єкти РФ
  • Україні потрібно самостійно виробляти зброю
  • Санкції проти РФ мають бути справжніми

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що разом із союзниками ми підійшли до моменту, коли країну-агресорку Росію можна змусити закінчити, або, принаймні, призупинити війну, запровадивши жорсткі санкції.

Однаку цьому контексті варто говорити в першу чергу не про санкцій тиск, а два інші чинники. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, у ситуації, у якій опинилася Україна, найкращою "санкцією" проти Росії буде те, що відбувалося в рамках операції СБУ "Павутина". Це і є те, що ми повинні демонструвати щодня та щоночі.

"Чим більше таких ударів по російській військовій машині, тим швидше вона зламається. Це перший момент, з якого випливає необхідність отримання від наших західних партнерів всієї необхідної нам військової допомоги – не завтра, не післязавтра, а сьогодні. А ще краще – учора. Тоді у нас у кишені буде один із головних аргументів", - наголосив дипломат.

Другим чинником, на думку Огризка, є виробництво власної зброї, про що також говорив Зеленський. Якщо Україна зможе забезпечувати до 40% власних потреб, це стане колосальним інструментом впливу на Москву.

Дивіться відео про те, якими мають бути санкції проти Росії:

"Вже зараз публічно говорять про те, що Україна виходить на нову якісну зброю – балістичні ракети. Вони вже пройшли відповідні випробування та навіть були застосовані. Якщо вдасться найближчим часом перевести цю програму у промислове виробництво, і виготовлення ракет піде швидко та масштабно – тоді на болотах швидко зрозуміють, що таке бумеранг. Я завжди казав: ті, хто запускає бумеранг і думає, що він не повернеться - помиляються. Він повертається. І ось зараз – саме той момент", - додав він.

Ще одним фактором є санкції, про які казав президент України. Але вони мають бути справжніми та контрольованими. Бо якщо з одного боку буде звучати гарна заява, а з іншого - негарне виконання, тоді це дискредитація самої ідеї санкцій.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Литви Гітанас Науседа розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за те, що він не виконав свою обіцянку щодо запровадження додаткових санкцій проти країни-агресора Росії.

Раніше президент Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін "відчуває, що його економіка зараз страждає", але намагається виграти час, сподіваючись уникнути нових санкцій.

Напередодні стало відомо, що після візиту української делегації до США в Сенаті зросла підтримка ініціативи сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії.

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Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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