Багато вибухів і пожежі: у Криму атаковано аеродром і поромну переправу

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- У Криму гриміли вибухи внаслідок атаки дронів
- Після обстрілу виникли пожежі на важливих для РФ об'єктах
- У Керчі загорівся поромний термінал
У тимчасово окупованому Криму у ніч на 4 липня гриміли вибухи. Як повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко, після атаки виникли пожежі у Керчі в порту та на накопичувачі вантажів, а також в Джанкої на військовому аеродромі.
Удар по Джанкою
За даними telegram-каналу "Крымский ветер", в Джанкої виникла пожежа на військовому аеродромі. Це підтверджують супутникові знімки. Теплові сигнатури фіксуються у місці, де знаходився ЗРК С-300.
А за неофіційними даними, на аеродромі були атаковані два ангари і техніка. При цьому горезвісна російська ППО намагалася відбиватися за допомогою звичайних автоматів.
Удар по Керчі
Вночі в місті лунали численні вибухи та стрілянина, було чути проліт дронів. Вранці, згідно з супутниковими знімками, стало відомо, що Керчі атаковано і горить поромний термінал "Крим".
Дивіться відео атаки на Крим:
Удар по Красноперекопську
У Красноперекопську спалахнули одразу дві пожежі. Перша з них виникла на електропідстанції ПС 35 кВ "Полімер". Друга пожежа фіксується у районі залізничних колій.
Армія РФ у Криму приречена на розгром
Главред писав, що за словами військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, можлива втрата Криму стане для російського диктатора Володимира Путіна фатальним ударом як у політичному, так і в особистому плані.
Також втрата Криму позбавить російське вторгнення його первісного політичного сенсу, адже саме анексія півострова стала ключовим символом політики Путіна як "збирача земель", а втрата регіону поставить цей образ під сумнів.
Удари по Криму - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в межах 40-денної операції впливу на РФ, Служба безпеки України уразила ангари з винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму.
Напередодні, 29 червня, тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Вибухи прогриміли в Красноперекопську, Керчі, Севастополі, Армянську, Феодосії.
Раніше в окупованому Криму Сили оборони завдали удару по залізничному мосту в районі Ічкі. Цей міст використовується окупантами для перекидання військ та їхнього забезпечення.
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Про персону: Петро Андрющенко
Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
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