"Місія Трампа нездійсненна": експерт пояснив, чому не вдасться встановити мир

Трампу потрібен час, щоб зрозуміти, що його місія нездійсненна, вважає Ігор Яковенко.

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Відбувається крах ідеї Трампа щодо встановлення миру - Яковенко / Главред

Що сказав Яковенко:

Путін не хоче закінчувати війну

Трампу знадобиться час, щоб усвідомити позицію Путіна

Президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін близькі за світоглядом, проте Путін не хоче закінчувати війну, а Трампа терпить крах. Про це заявив журналіст, соціолог Ігор Яковенко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Україна зробила правильний крок, коли погодилася на тимчасове припинення вогню без попередніх умов.

"Що стосується України, ще раз хочу наголосити на правильному кроці Києва, який дозволив перегорнути важку після зіткнення в Овальному кабінеті сторінку", - зазначив Яковенко.

Утім, на думку аналітика, місія Трампа зі встановлення миру нездійсненна, але йому ще знадобиться час, щоб це усвідомити.

"Але все, що ми зараз спостерігаємо, є крахом ідеї Трампа щодо встановлення миру. Думаю, місія Трампа нездійсненна, але йому потрібен час, щоб це усвідомити", - наголосив Ігор Яковенко.

Дивіться відео, в якому Яковенко зробив прогноз про те, чи буде мир у 2025-му році:

Телефонні перемовини Трампа і Путіна - головні новини:

Як повідомляв Главред, 18 березня відбулася розмова Трампа і Путіна. У Білому домі заявили, що сторони домовилися про запуск мирного процесу, який має розпочатися з відмови від ударів по енергетичних об'єктах і об'єктах інфраструктури. Кінцева мета - повний мир і завершення війни.

У Кремлі після розмови Трампа і Путіна заявили про нові ультиматуми. Путін вимагає для припинення війни зупинення військової допомоги та надання розвідувальних даних Україні, а також зупинення мобілізації в ЗСУ та підготовки військових.

Путін говорить про мобілізацію, тому що прагне послабити Україну, і "вимагає" зупинки військової допомоги Києву і розвідувальних даних, оскільки бачить, що США готові до "компромісів", сказав Володимир Зеленський. Він нагадав, що Путін повторює свої старі тези.

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Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

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