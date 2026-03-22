Переговори між Україною та США: у Трампа зробили важливу заяву про наближення до миру

Олексій Тесля
22 березня 2026, 01:10
За підсумками першого дня зустрічі було подано звіт президенту України Володимиру Зеленському.
Умеров, Кушнер, Віткофф
Рустем Умеров розповів про подробиці важливих переговорів у США

Головне:

  • Обговорено ключові питання та подальші кроки в рамках переговорного треку
  • Особливу увагу приділили узгодженню підходів для подальшого просування

Українська делегація у Флориді на зустрічі з представниками США щодо переговорів про припинення війни продовжила обговорення ключових питань та подальших кроків у рамках переговорного треку.

"Сьогодні у Флориді разом із Давидом Арахамією, Кирилом Будановим та Сергієм Кислицею провели зустріч з американською стороною в рамках переговорного процесу. Продовжили обговорення ключових питань та подальших кроків у рамках переговорного треку. Особливу увагу приділили узгодженню підходів для подальшого просування до практичних результатів", – повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умеров.

Умеров зазначив, що американську делегацію представляли спеціальний представник президента США Стів Віткофф, Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум і старший радник з питань політики Державного департаменту США Кріс Карран.

За підсумками першого дня зустрічі доповіли президенту України Володимиру Зеленському.

Умеров подякував США за залученість і послідовну роботу з просування процесу.

"Роботу продовжимо завтра", - додав він.

Що кажуть у США про переговори з Україною

Як повідомив спеціальний посланник США Стів Віткофф, зустрічі були конструктивними і спрямовані на вирішення ключових питань.

"Сьогодні у Флориді делегації США та України провели конструктивні зустрічі в рамках поточних посередницьких зусиль, обговорення яких було зосереджено на звуженні та вирішенні питань, що залишилися, для наближення до всеосяжної мирної угоди", — заявив Віткофф.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Про персону: Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

