Здійснив мрію діда - став льотчиком: у бою загинув пілот Міг-29 Олександр Мигуля

Командир авіаційної ланки Олександр Мигуля загинув під час виконання бойового завдання.

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Капітан Олександр Мигуля загинув, захищаючи Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У понеділок, 12 серпня, під час виконання бойового завдання загинув 27-річний капітан Олександр Мигуля з Чернігівської області. Він був командиром авіаційної ланки. Про це повідомила Менська міська рада.

"Трагічна звістка – і небо плаче в сонячний день. 12 серпня 2024 року Менська громада втратила Захисника та вірного сина. Під час виконання бойового завдання загинув менянин – командир авіаційної ланки капітан Олександр Мигуля", - йдеться у повідомленні.

Любов до неба капітану Мигулі передалася від дідуся. Чоловік захоплювався авіацією, хоча й не зміг стати льотчиком, однак онук втілив цю мрію в життя.

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Менська міська рада та знайомі Олександра згадують його як людину, яка своєю працею і завзятістю досягла успіху у військовій справі. Його відданість службі та сміливість були прикладом для багатьох.

"Серце рветься на частини, еліта авіації навіки залишається в небі. Саша був прикладом для багатьох, дитина, яка самотужки пробилась в цьому житті, здійснив свою мрію, але не судилося прожити довге та щасливе життя, йому навіки 27..." - згадують про льотчика.

Подробиць щодо обставин загибелі капітана Мигулі наразі не розголошують.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу 831-ї бригади тактичної авіації, підполковник Денис Василюк. Він здійснив десятки бойових вильотів та був кавалером ордену "За мужність".

Також на фронті загинув пілот Мі-8 Віталій Пляка один з учасників місії з евакуації військових на "Азовсталі". Пляка служив у 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди".

Як повідомляв Главред, під час бойового завдання 5 січня загинув 23-річний льотчик 114-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ Владислав Залістовський, відомий як "Blue Helmet". Залістовський здійснив десятки бойових вильотів під час повномасштабного вторгнення.

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