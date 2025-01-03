Перші винищувачі Mirage 2000-5F вже можуть бути в Україні: в ЗМІ розкрили деталі

Французькі винищувачі Mirage 2000-5F модернізували, щоб вони могли запускати крилаті ракети SCALP-EG і Storm Shadow.

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Французькі винищувачі Mirage 2000-5F вже можуть бути в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, wikipedia.org

Коротко:

Франція передасть Україні близько десяти винищувачів Mirage 2000-5F

Перші три літаки вже можуть бути в Україні

Наразі вони виконують лише тренувальні польоти

Україна має отримати перші три французькі винищувачі Mirage 2000-5F до 20 січня 2025 року. Проте літаки можуть вже бути в Україні. Про це пише мілітарний портал Avions Legendaires.

Загалом Україна отримає близько десяти Mirage 2000-5F. Президент України Володимир Зеленський домовився про це з президентом Франції Еммануелем Макроном після тривалих переговорів.

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Джерела видання стверджують, що ці літаки вже перебувають в Україні. За їх словами, наразі вони виконують лише тренувальні польоти.

Навчання пілотів Повітряних сил ЗСУ на Mirage 2000-5F зайняло кілька місяців, оскільки ці літаки значно відрізняються від таких моделей, як МіГ-29, Су-24, Су-25 і Су-27, що все ще знаходяться на озброєнні України. Хоча Mirage 2000-5F є легшим винищувачем, порівняно з іншими, українські пілоти швидко зрозуміли, що він є грізнии літаком для польотів на територію ворога.

"Франція оптимізувала Mirage 2000-5F таким чином, щоб вони могли нести і запускати крилаті ракети SCALP-EG і Storm Shadow", - зазначили у матеріалі.

Mirage 2000-5F стане другим західним винищувачем в українському авіапарку після американських F-16.

Характеристики літаків Mirage / Інфографіка: Главред

Надання Україні літаків Mirage 2000-5 - що відомо

Нагадаємо, у жовтні 2024 року стало відомо, що Україна отримає перші три французькі літаки Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року. Літаки пройдуть модифікацію та підготовку пілотів і механіків перед відправкою.

Також до кінця квітня 2025 року Україна отримає французькі винищувачі Mirage 2000-5, але ефективність їхніх ударів залежатиме більше від постачання ракет, ніж від самих літаків. Франція планує оснастити літаки ракетами SCALP-EG та керованими бомбами AASM Hammer. Однак точно невідомо, скільки таких ракет уже надійшло, і скільки ще буде доставлено.

Як повідомляв Главред, у листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський провів продуктивну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони України, прискорення передачі літаків Mirage та розширення далекобійних можливостей української армії.

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Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation. Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки. Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

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