Перші винищувачі Mirage 2000-5F вже можуть бути в Україні: в ЗМІ розкрили деталі

Коротко:
- Франція передасть Україні близько десяти винищувачів Mirage 2000-5F
- Перші три літаки вже можуть бути в Україні
- Наразі вони виконують лише тренувальні польоти
Україна має отримати перші три французькі винищувачі Mirage 2000-5F до 20 січня 2025 року. Проте літаки можуть вже бути в Україні. Про це пише мілітарний портал Avions Legendaires.
Загалом Україна отримає близько десяти Mirage 2000-5F. Президент України Володимир Зеленський домовився про це з президентом Франції Еммануелем Макроном після тривалих переговорів.
Джерела видання стверджують, що ці літаки вже перебувають в Україні. За їх словами, наразі вони виконують лише тренувальні польоти.
Навчання пілотів Повітряних сил ЗСУ на Mirage 2000-5F зайняло кілька місяців, оскільки ці літаки значно відрізняються від таких моделей, як МіГ-29, Су-24, Су-25 і Су-27, що все ще знаходяться на озброєнні України. Хоча Mirage 2000-5F є легшим винищувачем, порівняно з іншими, українські пілоти швидко зрозуміли, що він є грізнии літаком для польотів на територію ворога.
"Франція оптимізувала Mirage 2000-5F таким чином, щоб вони могли нести і запускати крилаті ракети SCALP-EG і Storm Shadow", - зазначили у матеріалі.
Mirage 2000-5F стане другим західним винищувачем в українському авіапарку після американських F-16.
Надання Україні літаків Mirage 2000-5 - що відомо
Нагадаємо, у жовтні 2024 року стало відомо, що Україна отримає перші три французькі літаки Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року. Літаки пройдуть модифікацію та підготовку пілотів і механіків перед відправкою.
Також до кінця квітня 2025 року Україна отримає французькі винищувачі Mirage 2000-5, але ефективність їхніх ударів залежатиме більше від постачання ракет, ніж від самих літаків. Франція планує оснастити літаки ракетами SCALP-EG та керованими бомбами AASM Hammer. Однак точно невідомо, скільки таких ракет уже надійшло, і скільки ще буде доставлено.
Як повідомляв Главред, у листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський провів продуктивну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони України, прискорення передачі літаків Mirage та розширення далекобійних можливостей української армії.
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Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо
Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation.
Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.
Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.
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