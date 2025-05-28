У Повітряних силах розповіли про запаси ракет для захисту неба: подробиці

Юрій Ігнат підтверджує, Україна постійно поповнює ракети для ППО через активні атаки ворога на територію країни.

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Україна покладається на західні системи ППО через виснаження радянських ракет / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скрін

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Чому Україна потребує постійного поповнення ракет для захисту від атак

Чому західні ЗМІ акцентують увагу на дефіциті озброєння

Дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони в Україні завжди був присутнім. І запаси ракет для протидії російським атакам постійно потрібно поповнювати. Про це в ефірі телеканалу "Ми – Україна" заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи повідомлення західних ЗМІ про нібито вичерпання ракет до систем SAMP/T в Україні.

"Безумовно, в України радянське озброєння виснажується, ламається і знищується", — зазначив полковник. Він підкреслив, що запаси радянських ракет не були нескінченними, а навіть ракети, отримані від партнерів, які використовували радянські системи, поступово вичерпуються через бойові дії з Росією. відео дня

Юрій Ігнат також відзначив, що нині Україна значною мірою покладається на західні системи ППО.

"Коли противник нарощує засоби, наші військові теж використовують ракети для знищення цілей. Саме тому нам потрібно їх постійно поповнювати", — наголосив він.

Він додав, що західні ЗМІ, зокрема британські та французькі, почали все більше звертати увагу на дефіцит ракет для своїх систем ППО, спрямовуючи інформацію переважно на внутрішню аудиторію.

"В Україні це питання викликало значний резонанс, адже саме наша країна піддається обстрілам і потребує ракет найбільше", — пояснив представник Повітряних сил.

ЗРК SAMP T / Інфографіка: Главред

Водночас Юрій Ігнат утримався від розкриття повного обсягу наявних запасів озброєння, зазначивши лише, що дефіцит ракет у країни є завжди, хоча союзники надають необхідні типи зброї за потребою.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, окупанти РФ завдали масованого удару ракетами і БПЛА по Києву та інших містах і населених пунктах України. Вибухи прогриміли в безлічі областей. Є постраждалі. Загинули люди. Пошкоджено та зруйновано будівлі.

Крім того, росіяни мають можливості та ресурси для того, щоб застосовувати під час атак ще більше "Шахедів". Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Раніше у США прокоментували нічні удари РФ по Україні. США публічно засуджують російські атаки і закликають до негайного припинення вогню на території України.

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Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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