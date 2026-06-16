Масований удар по Москві - в Reuters повідомили про серйозні наслідки атаки

Після серії ударів безпілотників по російських НПЗ у РФ фіксують зупинку роботи ключових підприємств і масштабні обмеження на продаж пального.

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Удар по Москві - в Reuters повідомили про серйозні наслідки атаки / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі Reuters:

Сили оборони України вранці 16 червня завдали удару по Москві

Через атаку припинив роботу Московський нафтопереробний завод

Компанія "Татнефть" обмежила продаж пального на АЗС по всій РФ

Вранці, 16 червня, Сили оборони України завдали удару по Москві. Внаслідок атаки по столиці країни-агресорки Росії, припинив роботу Московський НПЗ, який забезпечує паливом всю Московську область. Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімні джерела.

За інформацією джерел Reuters, унаслідок удару по нафтопереробному заводу компанії "Газпром нафта" на південному сході Москви було пошкоджено основну установку первинної переробки, яка забезпечує близько 53% виробничих потужностей підприємства.

відео дня

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив факт пошкодження одного з об'єктів на території підприємства, однак подробиць не навів.

Дивіться відео ударів по Москвоському НПЗ:

/ Скріншот

Крім того, п'ята за обсягами видобутку нафти та третя за масштабами нафтопереробки в Росії компанія "Татнефть" оголосила про запровадження обмежень на продаж пального на своїх автозаправних станціях по всій країні. Це перший випадок, коли великий роздрібний оператор ввів такі обмеження на загальнонаціональному рівні.

Також, за даними двох джерел Reuters у галузі, після атаки безпілотників 12 червня нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Татарстані тимчасово припинив переробку нафти.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чим важливий удар по Московському НПЗ - коментар глави Центру протидії дезінформації при РНБОУ

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що, попри перекидання Росією майже всіх систем протиповітряної та протиракетної оборони для захисту Москви, це не забезпечує повної безпеки столиці. На його думку, навіть за таких умов Володимир Путін не здатний гарантувати захист мешканцям Москви.

"Московський НПЗ переробляє близько 11 млн тонн нафти на рік, забезпечує близько 40% потреб Москви у бензині та 50% у дизелі. У Москві і так вже вводилися обмеження на заправках по 20 літрів на авто після постійних атак нафтобаз та інших НПЗ. Тепер очікуємо на ще більшу кризу. москвичі можуть щодня дякувати за це Путіну і згадувати, як голосували за нього", - прогнозує він.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Удари по НПЗ - останні новини за темою

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді підкреслив, що Україна активно наносить удари по ключовій нафтогазовій інфраструктурі Росії, включно з майже всіма великими НПЗ країни-агресорки. Ці дії спрямовані на зменшення фінансування війни та послаблення потенціалу противника. Українські безпілотники вже знищили об’єкти, раніше вважались безпечними тилами РФ.

В ніч на 11 червня в Краснодарському краї РФ було зафіксовано пожежу після атаки безпілотників на Афіпський НПЗ, одного з найбільших на півдні Росії. Губернатор Веніамін Кондратьєв підтвердив ураження об’єкта.

Як раніше повідомляв Главред, у результаті ударів по військових та промислових об’єктах РФ було уражено також нафтопереробні заводи в Татарстані та Самарській області. Ці удари суттєво обмежують можливості окупанта в забезпеченні військової логістики та оборони.

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