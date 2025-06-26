Масштабні вибухи та пожежа: ЗМІ розкрили наслідки удару ГУР по Брянську

Про що йдеться у матеріалі:
- ГУР вдарили дронами по складах у Брянську
- Ураження складів з ракетним паливом та ПММ знизить логістичні можливості армії РФ
Увечері 26 червня ударні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували військові склади з ракетним паливом і паливно-мастильними матеріалами 1061-го центру матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ у місті Брянськ. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на джерела в українській розвідці.
Спочатку місцеві Telegram-канали інформували про проліт невідомих дронів, а згодом мешканці Брянська почали повідомляти про вибухи та пожежу в одному з районів міста. Деякі користувачі навіть вказували точне місце удару.
"Було чотири вибухи - горить нафтобаза" - писали місцеві жителі.
Зазначається, що атаку здійснили дрони українського виробництва типу "Бобер", "Баклан" та "Обрій".
"Ураження складу ракетного палива та ПММ у Брянську - це частина комплексу дій зі зниження логістичних спроможностей російської окупаційної армії" - повідомив співрозмовник.
Удари по Росії - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 26 червня в Москві пролунали вибухи. Місцева влада заявила про атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони. Російські пабліки повідомляють про вибухи в різних районах столиці та Підмосков’я. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив атаку дронів.
Також 25 червня вранці в селищі Велика Тура Забайкальського краю РФ сталися потужні вибухи на військовому арсеналі.
В ніч на 23 червня гучно було і в Ростовській області РФ. Очевидці повідомили про займання на заводі "Атлас". Про це повідомляла моніторингова група "Кримський вітер".
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Удари по Росії
Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.
Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.
Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.
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