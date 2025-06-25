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Склад боєприпасів РФ злетів у повітря: у небо підняли авіацію, територія в облозі

Даяна Швець
25 червня 2025, 13:09
379
Територія навколо військової частини у Великій Турі оточена, для гасіння залучили військові гелікоптери Мі-8 та готують пожежні літаки.
Взрыв, пожар в РФ
РФ повідомляє про "пожежу в полі" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У Забайкальському краї РФ сталася серія потужних вибухів на складі зі зброєю
  • Ці ж склади вже горіли раніше, що призвело до загибелі 10 людей та евакуації села

Вибухи на складах боєприпасів у Росії стали майже звичним явищем після початку повномасштабної війни проти України. Як повідомляє Chita.Ru із посиланням на місцеву владу, черговий інцидент стався вранці 25 червня у Забайкальському краї - у селищі Велика Тура пролунала серія потужних вибухів на арсеналі.

Офіційні лиця попередньою причиною інциденту називають займання сухої трави. Вогонь, за офіційною версією, спровокував детонацію нерозірваних боєприпасів на полі. Очевидці нарахували щонайменше 50 вибухів.

відео дня

На місце події стягнуто сили: прилеглу територію оточили, для ліквідації пожежі залучили гвинтокрили Мі-8, а також готуються до вильоту пожежні літаки ІЛ-76 і Бе-200.

Це не перший подібний випадок саме на цьому об'єкті. У 2014 році тут уже відбувалися вибухи внаслідок лісової пожежі. Тоді загинули 10 осіб, постраждало багато будівель, зокрема школа, і все село евакуювали.

Вибухи та пожежі в Росії - деталі

Як писав раніше Главред, у ніч на 25 червня дрони атакували важливий завод у РФ. У МО Росії заявили про атаку БПЛА в п'яти регіонах РФ та окупованому Криму.

Окрім цього, Генштаб заявив про удар по ключовому об'єкту, що живив війська РФ. Об’єкт постачав паливо для російських військ на окупованих територіях Донеччини й Луганщини.

Також військовий аналітик Андрій Крамаров пояснив, чим небезпечна для росіян нова українська ракета "Сапсан". За його словами, це аналог ракети "Іскандер-М" росіян.

Більше важливих новин:

Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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