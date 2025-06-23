Гучна ніч в РФ: росіяни жалілись на вибухи та загоряння заводу, деталі

Про займання стало відомо із супутникових знімків.

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Вибухи в Росії / колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, ua.depositphotos.com

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У Ростовській області РФ лунали вибухи

Зафіксовано займання на заводі "Атлас"

Там використовують підземне зберігання нафтопродуктів

У ніч на 23 червня в Ростовській області країни-агресора Росії було гучно. Очевидці повідомляли, що в цьому регіоні сталося займання на заводі "Атлас". Про це повідомляє телеграм-канал Кримський вітер.

Зокрема, моніторингова група каналу зафіксувала пожежу на комбінаті "Атлас" Росрезерву біля Кам'янськ-Шахтинського у Ростовській області. Про займання стало відомо із супутникових знімків.

відео дня

У мережі також поширювались відео з вибухами у Ростовській області цієї ночі.

"Це виробнича база №7, Федеральне державне казенне підприємство (ФДКУ), Південне територіальне управління (ЮТУ) Росрезерву. Тут використовують підземне зберігання нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, місцева влада заявила, що у Ростовській області вночі нібито йшло відбиття повітряної атаки.

Посадовці також підтвердили, що на промисловому підприємстві Кам'янського району сталося загоряння.

Як повідомляв Главред, ударні дрони вранці в неділю, 15 червня, атакували цілі в російському Татарстані. Можливою метою атаки могла стати особлива економічна зона Алабуга, де, за інформацією ЗМІ, здійснюється складання російських БПЛА.

Вдень, 11 червня, в Енгельсі Саратовської області пролунав гучний вибух. Місцеві жителі повідомляли про великий стовп диму. Вибух міг статися на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі.

Крім того, у ніч на 11 червня в країні-агресорі РФ також прогриміли вибухи. Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ.

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