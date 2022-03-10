"Ляжете в землю": військовим РФ під Миколаєвом запропонували здатися по "зеленому коридору"

Полонені російські військові

Задля російських військовослужбовців, які не стріляли по мирних українцям і не хочуть цього робити, проте не можуть повернутися назад через ймовірність відкриття загороджувального вогню своїми товаришами по службі, буде відкрита спеціальна "гаряча лінія".

"Шанс даємо, в будь-якому випадку. Знаємо, що вони стоять на кордоні Херсонської та Миколаївської областей, розмовляють з нашими. У чому проблема у росіян? Вони нападати не хочуть. Вони вважають, що їх обдурили, сказали - навчання... але вони і назад повернутися не можуть, тому що сказали, ті з боку Херсона будуть їх розстрілювати при відступі", - заявив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у відеозверненні в четвер.

Він зазначив, що підрозділи армії РФ "стоять по селах і ні туди, і ні сюди".

"Я буду звертатися зараз наверх. Будемо погоджувати таку річ, як "зелений коридор" для росіян – тих, хто ще не стріляв і не скоював злочину проти мирного населення. Тих, хто бажає жити. Буду організовувати лінію "гарячу" з інструкціями, куди зателефонувати, як прийти, щоб залишитися живим, і не їхати туди і не сідати у в'язницю. Це я погоджую", - підкреслив Кім.

Він уточнив, що вже завтра він оприлюднить телефон "гарячої" лінії для російських солдатів, які не стріляли в мирне населення

При цьому, він додав, що користуватися послугами зазначеної "гарячої" лінії не зможуть російські артилеристи і військовослужбовці ракетних військ. "Після Маріуполя, варіантів у вас, хлопці, немає. Вам або бігти, або в землю", - підсумував глава ОВА.

Читайте ще: