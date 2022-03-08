Під Миколаєвом російські окупанти розстріляли мікроавтобус з персоналом дитячого будинку

У Mercedes-Benz Sprinter їхав персонал для зміни колег у дитячому будинку сімейного типу в одному з сіл.
8 березня в Миколаївській області російські військові розстріляли мікроавтобус з персоналом дитячого будинку сімейного типу,
Як повідомляє місцеве видання Преступості.Нет, є жертви.
Це сталося вдень на Кіровоградській трасі Н-14, в 25-ти кілометрах від в'їзду в Миколаївський мікрорайон Тернівка.
У Mercedes-Benz Sprinter їхав персонал для зміни колег у дитячому будинку сімейного типу в одному з сіл. Персонал змінюється кожні п'ять днів. Автомобіль був позначений символом Червоного Хреста.
На трасі мікроавтобус зустріла російська військова техніка з позначкою Z. Окупанти відкрили вогонь по мікроавтобусу.
Три виховательки дитбудинку загинули на місці. Мікроавтобус під обстрілом загорівся.
Ще дві людини отримали осколкові поранення. Вони і ще кілька людей пішки дісталися до найближчого блокпосту української армії.
Там їм надали першу медичну допомогу, а через час евакуювали в більш безпечне місце.
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Війна в Україну 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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