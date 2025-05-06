Горять будинки, є жертва: наслідки ударів по Одещині

Російські окупанти пошкодили та знищили низку об'єктів цивільної інфраструктури в Одеській області.

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Наслідки атаки на Одеську область / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

Росіяни атакували "Шахедами" Одеську область

Внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки

Внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина

Російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок атаки здійнялися пожежі. Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росіяни пошкодили низку об'єктів цивільної інфраструктури. Також зруйновані приватні житлові будинки.

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"В деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують наші рятувальники. В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини. Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав Олег Кіпер.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 4 травня російські війська здійснили масовану атаку по території України з використанням ударних дронів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за поточний тиждень противник застосував для ударів по Україні понад 1180 дронів-камікадзе, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів.

2 травня російські окупанти завдали удару по Харкову за допомогою безпілотників типу "Шахед", у місті пролунали гучні вибухи. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Крім того, у ніч на 1 травня Одеса також зазнала атаки — в місті пролунала серія вибухів. Мер Геннадій Труханов підтвердив обстріл і закликав містян залишатися в укриттях.

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Хто такий Олег Кіпер Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

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