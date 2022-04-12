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Загін стерли в порошок: ЗСУ знищили десятки орків з Архангельська

12 квітня 2022, 23:28

З 50 військовослужбовців загону РФ в живих залишилося всього 6 осіб.

тро, ЗСУ
/ УНІАН

В ході ведення бойових дій в Україні російські окупанти продовжують нести значні втрати.

Збройні Сили України повністю знищили спеціальний загін швидкого реагування (СОБР) управління Росгвардії по Архангельській області. Про це відомий журналіст Роман Цимбалюк повідомив у своєму Facebook.

За його даними, з 50 військовослужбовців загону, в живих залишилося всього 6 осіб, інші загинули.

"Більшість тіл загиблих військовослужбовців залишилося на території України", - додав Цимбалюк.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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