Загін стерли в порошок: ЗСУ знищили десятки орків з Архангельська

З 50 військовослужбовців загону РФ в живих залишилося всього 6 осіб.
В ході ведення бойових дій в Україні російські окупанти продовжують нести значні втрати.
Збройні Сили України повністю знищили спеціальний загін швидкого реагування (СОБР) управління Росгвардії по Архангельській області. Про це відомий журналіст Роман Цимбалюк повідомив у своєму Facebook.
За його даними, з 50 військовослужбовців загону, в живих залишилося всього 6 осіб, інші загинули.
"Більшість тіл загиблих військовослужбовців залишилося на території України", - додав Цимбалюк.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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