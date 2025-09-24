Кремль почав боятись Герасимова на фоні чуток про відставку - в чому причина

Герасимова можуть зробити винним у відсутності результатів на фронті, хоча його посилення могло б загрожувати владі Кремля, вважає Курносова.

https://glavred.net/war/kreml-nachal-boyatsya-gerasimova-na-fone-sluhov-ob-otstavke-v-chem-prichina-10700978.html Посилання скопійоване

Чи варто чекати відставки Герасимова - відповідь експерта / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказала Курносова:

Герасимова можуть "призначити винним" за провали РФ на фронті

Кремль завжди боявся військового перевороту і не зацікавлений у впливових генералах

У російських політичних кулуарах дедалі активніше говорять про можливе звільнення Герасимова, якого все частіше називають винним у відсутності обіцяних результатів на фронті. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла політичний аналітик Ольга Курносова

За її словами, військове керівництво постійно обіцяє Путіну успіхи на фронті, але результатів немає, тож теоретично доведеться шукати винного за відсутність обіцяного прогресу.

відео дня

"Герасимов, в принципі, міг би виявитися таким "винним". Але чи потрібно це Путіну? Чи потрібно йому посилювати позицію якогось генерала, який користується повагою у військах? На мій погляд — ні. Ми бачимо, що з усіх сил, і не тільки за Путіна, прибиралися генерали, які користувалися повагою у військах", - вказує вона.

Курносова додає, що російська влада завжди побоювалася військового перевороту, тому посилення будь-якого впливового генерала, який міг би діяти незалежно, а не бути просто фігурою для показу, навряд чи відповідає інтересам Кремля.

Росіянам не вистачає ресурсів для продовження війни - думка експерта

Як писав Главред, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук зазначив, що наприкінці грудня 2024 року росіяни ще сприймали ситуацію оптимістично, але через дев’ять місяців їхні очікування не справдилися. На нещодавньому засіданні Міноборони РФ наприкінці серпня начальник Генштабу Валерій Герасимов виголосив бравурну заяву про продовження наступу восени, однак з військової точки зору це свідчить про провал літньої операції.

За його словами, через проблеми з ресурсами, термінами та іншими факторами їм доводиться переплановувати операцію, і слова Герасимова вказують на нестачу ресурсів. Хоча Міноборони демонструвало оптимізм і говорило в унісон, виникло одне "але". Лакійчук зазначив, що Білоусов просив у Путіна додаткові людські та матеріальні ресурси, але отримав відмову, з якою його закликали діяти тим, що є.

"Минає 9 місяців і тепер Герасимов каже про нестачу ресурсів і необхідність посилення мобілізації чи набору на контракт. Отже, росіянам треба десь шукати людей, ресурсів не вистачає", - резюмує він.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія готувала масштабний наступ на Запорізькому напрямку, однак його зірвали удари по логістичних маршрутах та дії українських військових. Зараз активність атак у цьому районі помітно зменшилася, хоча загроза нових штурмів усе ще зберігається. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

У Донецькій області бойові дії набули позиційного характеру, що нагадує ситуацію часів Першої світової війни. Про це заявив посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він уточнив, що такий формат протистояння спостерігається ще з осені 2022 року, проте нинішній "ступор" має відмінності від класичної позиційної війни.

Щодо Добропільського напрямку, то, за словами речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова, про значний успіх українських сил можна буде говорити лише тоді, коли ворога вдасться витіснити з околиць Родинського.

Інші новини:

Про персону: Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред