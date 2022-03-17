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ЗСУ знищують авіацію РФ: окупанти у війні з Україною втратили третину своїх літаків

17 березня 2022, 10:44

Оборона України щодня збиває по декілька літаків ворога, сказав Вадим Денисенко.

ППО Україна
ППО України з авіацією ворога працює ефективно - МВС / АрміяInform

Росія за 21 день війни втратила третину своїх літаків. Кожного дня українські війська збивають по декілька ворожих військових повітряних суден. Засоби ППО можуть збивати цілі на висоті до 5 тисяч метрів, що дозволяє Україні проводити ефективну роботу з російською авіацією. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що навіть у ситуації, коли в української держави відносно обмежені ресурси, вдається збивати по декілька літаків ворога щодня. Засоби ППО можуть розтрощувати цілі на висоті до 5 тисяч метрів. Можливості дозволяють ефективніше працювати з авіацією РФ.

Зокрема, за 16 березня окупаційні війська втратили 10 одиниць авіаційної техніки, 5 літаків і 3 вертольоти.

Фактично росіяни вже втратили третину своїх літаків за час повномасштабного військового вторгнення в Україну.

"За нашими підрахунками, ми збили приблизно одну третину літаків, які є у Росії. Тобто за 21 день Росія втратила третину своїх літаків", - додав Денисенко.

Також він підкреслив, що в останні дні стало менше затриманих льотчиків РФ. Отже, їм не вдається катапультуватися.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон надасть Києву новий пакет військової допомоги, який включає 800 систем ППО, 9 тисяч протитанкових систем, 7 тисяч одиниць стрілецької зброї (серед них гранатомети), а також 20 мільйонів боєприпасів.

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МВД ЗСУ ПВО Росавіація Вадим Денисенко новини України
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