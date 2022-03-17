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Арестович назвав терміни закінчення боїв і озвучив найбільшу небезпеку для українців з боку РФ

17 березня 2022, 15:56

Окупантам нізвідки чекати підкріплення, переконаний радник глави ОП.

Олексій Арестович
Олексій Арестович назвав терміни закінчення війни / скріншот Facebook-трансляція офісу президента

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські військові зможуть вести активні бої протягом найближчих 10-14 днів. А на даний момент вони втрачають наступальний потенціал і рухаються за інерцією.

За його словами виданню Радіо Свобода, приблизно з 200 тис. російських окупантів, що вторглися в Україну, знищено 15 тис., а ще 18-20 тис. стали небоєздатними.

"Десь 60 (тактичних груп - ред.) зараз оперує, але вони пов'язані боями по всій Україні, і десь 10 у них в резерві ще. Це жалюгідні сили при такому розмаху і інтенсивності бойових дій", - сказав Арестович.

"Думаю, що 10 днів, може бути, 14 у них залишилося на те, щоб вони взагалі були здатні на активні бойові дії. Потім неминучий перехід до позиційної війни, вони стають в оборону, як зараз під Києвом, наприклад. І вже оперативного розмаху не буде", - додав він.

Після цього, за словами Арестовича, стартують тактичні бої за маленькі села і вирівнювання позицій. При цьому підкріплення сил російським військовим чекати нізвідки.

"Навіть якщо вони нашкребуть зараз резерви, хоча у них з цим величезні проблеми, в самій Росії і в Сирії не вдалося набрати. І (навіть якщо - ред.) вони перекинуть їх сюди, то ці резерви не будуть здатні принципово змінити ситуацію. Тобто зараз вони перед оперативним тупиком, а потім і програш може стати (реальним) протягом двох-трьох тижнів", - сказав радник глави ОП.

Арестович також запевнив, що зараз в Україні достатньо ресурсів, щоб відбивати наземні атаки. Але Росія продовжить атакувати з неба.

"Цього добра у них вистачає - крилатих ракет повітряного базування, типу "Іскандер". І вони будуть бити, може, будуть бити більше, ніж зараз", - резюмував радник глави президентського офісу.

Нагадаємо, раніше астропсихолог Валерія Мамічова розповіла, коли закінчиться війна і назвала дату повернення додому біженців.

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війна в Україні Олексій Арестович
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