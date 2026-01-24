Київ під масованою атакою - над містом десятки Шахедів, на підльоті балістика

Київ був під атакою балістики і безпілотників.

Російські окупанти в ніч на 24 січня атакують Київ - над столицею України працює ППО, повідомляють ЗС ЗСУ.

За попередньою інформацією, до Києва наближаються десятки Шахедів. У небі над містом вже чутні вибухи.

"Загроза балістики з північного сходу. Брянськ. Ймовірний пуск ракет Іскандер, або систем ППО С-300/С-400", - повідомляють "монітори".

Київ був під атакою балістики. Фіксуються ще ракети на Київ.

Також по Києву випущені крилаті ракети Х59/69.

Станом на 1:43 БПЛА значно зменшилося. Більшість БПЛА в напрямку Києва. Також кілька БПЛА поблизу Сум.

1:45 ще виходи балістики на Київ.

У Голосіївському районі влучання в нежитлову будівлю. Є пожежа, повідомляє Тимур Ткаченко. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на місце виїхали медики.

Станом на 1:52 над столицею фіксуються тільки 6 шахедів.

2:02 Пуски ракет Х-22/32 з Брянської області в напрямку Києва.

2:04 кількість мопедів над Києвом або в бік Києва збільшилася до 15, повідомляють монітори.

У Солом'янському районі влучення в 6-поверхову офісну будівлю, повідомили в КГВА.

2:09 Повторні пуски ракет Х-22.

Двох постраждалих у тяжкому стані госпіталізували медики в Голосіївському районі, повідомив Віталій Кличко.

Станом на 2:42 по Києву та Київщині ворог застосовув6х балістичних ракет Іскандер.2х гіперзвукові ракети 3м22 Циркон.~2х крилатих ракет 9м727,~4х крилатих ракет Х-32, повыдомляють моніторингові канали.

Як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська вдень, 19 січня, завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. В результаті атаки є загиблі та поранені.

Крім того, країна-агресор Росія, ймовірно, готується до нового ракетного удару по Україні. Як повідомляють моніторингові канали, спостерігається активність на частотах, що може свідчити про виліт літаків будь-якого характеру.

Нагадаємо, що в ніч на 19 січня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Була оголошена повітряна тривога. БПЛА зафіксували в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській областях.

