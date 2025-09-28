Рус
"Путін хоче все, але не може": генсек НАТО розповів, як закінчиться війна

Руслана Заклінська
28 вересня 2025, 18:41
Генеральний секретар НАТО запевнив, що Україна залишиться захищеною після укладення мирної угоди або припинення вогню.
Війна в Україні закінчиться переговорами / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Рютте:

  • Війна, найімовірніше, завершиться переговорами
  • Україна буде захищена після укладення мирної угоди
  • Путін не зможе досягти всіх своїх цілей

Війна в Україні, ймовірно, закінчиться переговорами. Україна буде захищена після досягнення мирної угоди чи припинення вогню. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Новини.LIVE.

За його словами, лідер РФ Володимир Путін усвідомлює, що не зможе досягти всього, чого прагне в Україні. Будь-яка війна рано чи пізно завершується, проте, як зазначив Рютте, не завжди це відбувається в результаті переговорів.

"Він (Путін - ред.) хоче все, але знає, що не може. Кожен конфлікт закінчується, хоча не завжди шляхом переговорів. Другу світову війну ми виграли повністю. Холодну війну ми виграли з Рейганом і Тетчер. Війна в Україні, найімовірніше, закінчиться переговорами, але Зеленський має бути впевненим, що його країна буде захищена після будь-якої мирної угоди або припинення вогню", - сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що Росія залишається економікою, яка значно залежить від нафти. Україна продовжує завдавати удари по ключових нафтопереробних заводах, й саме тому окупанти нині стикаються з серйозними проблемами.

"На заправках утворюються черги. У США, якби люди не змогли заправити машини, знову стався б 1776 рік (антиколоніальне повстання - ред.). У Росії поки що справляються", - наголосив Рютте.

Дивіться відео заяви Марка Рютте:

Марк Рютте - про Путіна і завершення війни / Фото: скріншот

Як може завершитися війна - думка експерта

Дипломат і колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду заявив, що найреалістичнішим сценарієм для завершення війни є її замороження на нинішній лінії розмежування. За його словами, кожна сторона після цього зберігатиме "ніж за спиною".

"На жаль, така цинічна історія. Подивіться на Азербайджан, який тримав "ніж за спиною" 35 років, а потім встромив у тіло противника і врешті-решт відновив свою територіальну цілісність", - додав Огризко.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, представники РФ відмовилися від тристоронніх переговорів за участі Путіна, Зеленського та Трампа, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він підкреслив, що США підтримують мирні переговори, але для їх досягнення потрібна готовність росіян сісти за стіл переговорів.

Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні завершиться дипломатією, а не бойовими діями. Він наголосив, що президент Дональд Трамп готовий запровадити додаткові санкції проти РФ у разі необхідності.

Крім цього, 26 вересня після переговорів із Путіним Олександр Лукашенко заявив, що існує "дуже хороша" мирна пропозиція для України (нібито презентована Трампу на Алясці). Лідер Білорусі закликав Зеленського її розглянути, а якщо цього не буде, то українці "втратять країну".

Про персону: Марк Рютте

Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

війна в Україні Володимир Путін Марк Рютте війна Росії та України
У жовтні ціни на євро та долар перепишуть: скільки коштуватиме валюта

