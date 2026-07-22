Бронювання через 'Дію' можуть зупинити: коли тисячі працівників втратять відстрочку

Уряд готує новий орган для перевірки критичності підприємств.

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В Україні тимчасово зупинять бронювання через "Дію" - ЗМІ розкрили деталі / Колаж: Главред, фото: Колаж Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, Главред

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Уряд створює координаційний центр для перевірки критичності

Бронювання через "Дію" призупинять з початку серпня

Бронювання працівників критичних підприємств через портал "Дія" можуть тимчасово призупинити вже на початку серпня. Причина - наміри уряду створити окремий координаційний центр з організації бронювання, який має прискіпливіше контролювати критичні підприємства. Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на власні джерела, знайомі з цим питанням.

Інформація про створення такого центру вперше з'явилася на сайті Мінекономіки 16 липня. Народні депутати рішення уряду не оцінили: член монобільшості Олександр Федієнко разом із ще 21 колегою звернувся до прем'єр-міністра Дениса Корецького з проханням пояснити доцільність нового органу.

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Ситуація навколо створення центру виявилася непрозорою навіть для самих депутатів профільного комітету. Джерело в комітеті з питань економічного розвитку вказує на брак комунікації з боку виконавчої влади.

"І насправді депутатському корпусу не дуже доводили, що це за ініціатива і для чого вона потрібна. Наче є рішення Ставки про створення цього координаційного центру, а далі - тиша. Ставка, ясна річ, депутатам не звітує", - пояснює джерело в комітеті.

Плутанину додає й те, що рішення ухвалювали ще за попереднього складу уряду. Співрозмовник видання у фракції "Слуга народу" звертає увагу саме на цю обставину.

"Це рішення було прийняте ще за старого уряду, а новий уряд зараз із "квадратними" очима і сам мало що розуміє", - додає джерело у фракції.

Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Як зміниться процедура для підприємств

Механізм роботи нового органу вже частково окреслили. Підприємство, як і раніше, подаватиме пакет документів про визнання критичності в міністерство або обласну військову адміністрацію, однак ці органи будуть зобов'язані направляти звернення саме в координаційний центр - для отримання рекомендацій та пропозицій щодо визначення критичності. Остаточне рішення ухвалюватимуть уже на основі цих висновків.

Фактично в процедурі з'являється додаткова ланка - і тимчасово з процесу може випасти сам портал "Дія". Джерело в профільному комітеті пояснює, з чим це пов'язано.

"Раніше було заплановано, що "Дія" перестає працювати, починаючи з 8 серпня. У компаній можуть виникнути проблеми зі швидким, адекватним та логічним перебронюванням через "Дію". Є ймовірність, що цей координаційний штаб у ручному режимі якраз і буде перевіряти критичність підприємств", - пояснює джерело видання в профільному комітеті.

Строки такої паузи вже обговорюють у кулуарах, хоча офіційно їх ніхто не підтверджував. Співрозмовник у монобільшості називає орієнтовний термін.

"За неофіційною інформацією, можливість бронювання через "Дію" закриють буквально на місяць, щоб переглянути перелік критичності підприємств", - додає співрозмовник у монобільшості.

Ризик масової втрати бронювання

Найбільше побоювання нардепів пов'язане не з самою процедурою, а з її наслідками для вже заброньованих працівників. Депутати не виключають сценарію, за якого тисячі бронювань можуть опинитися під загрозою одночасно.

"Тут важливо, щоб цей координаційний центр запустили, бо якщо у всієї країни злетить критичність, то це буде жах", - каже джерело видання в комітеті.

Частина чоловіків можуть втратити бронювання - коментар юриста

Керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Нікіта Муренко пояснив, що військовозобов'язані українці, які отримали бронювання через портал "Дія", можуть одночасно втратити відстрочку від мобілізації, якщо підприємство позбавлять статусу критично важливого або воно не підтвердить цей статус у встановлений строк.

За словами юриста, оформлення бронювання через "Дію" відбувається автоматично, а сама процедура є досить простою.

Водночас Муренко зазначив, що право підприємства бронювати працівників діє лише протягом періоду, коли воно має статус критично важливого. Після завершення цього терміну або в разі втрати такого статусу можливість бронювання припиняється, якщо відповідні рішення не буде переглянуто чи змінено.

"Відповідно, з цього дня у всіх працівників, які були заброньовані, бронь знімається, і вони стають призовними до лав Збройних сил України на період мобілізації", - наголосив він.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, народний депутат Сергій Нагорняк заявив про можливість зміни підходу до бронювання працівників. Він підкреслив, що часткове зняття бронювання може бути одним із варіантів через дефіцит особового складу. За його словами, такі заходи розглядаються у зв'язку з нестачею кадрів у війську і необхідністю комплектування підрозділів.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який змінює правила відстрочки від мобілізації. Ініціатива передбачає, справедливе бронювання і встановлює нові норми участі заброньованих у обороні. У тексті проєкту зазначено заборону безстрокової відстрочки та можливість запровадження платного бронювання або служби в резерві як обов'язкової умови.

Міністерство економіки оприлюднило нові критерії для визнання підприємств критичними. У відомстві повідомили, що вимоги для бронювання суттєво посилено в питанні зарплат і масштабів діяльності. Наказом №6954 від 24 червня встановлено підвищені коефіцієнти зарплат, жорсткі ліміти та квоту бронювання на рівні 50%.

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Про персону: Нікіта Муренко Нікіта Муренко - керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери". Спеціалізується на правовому супроводі бізнесу, питаннях бронювання військовозобов’язаних працівників, мобілізаційного законодавства, трудових та адміністративних процедур. У коментарях для медіа пояснює зміни у правилах бронювання, статусу критично важливих підприємств, відстрочок від мобілізації та правових ризиків для роботодавців і працівників.

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