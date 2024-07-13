В ООН вимагають виведення військ РФ з ЗАЕС: що зараз відбувається на станції

Росія ігнорує резолюції міжнародних організацій. На цей раз, із запитом на виведення збройних сил РФ з Запорізької АЕС до агресора звернулася Генасамблея ООН.

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Росію вкотре закликали вивести свої війська з України / Колаж: Главред, фото: flickr

Генеральна асамблея ООН ще 11 липня ухвалила резолюцію щодо технічної та фізичної безпеки ядерних об'єктів України. Це стосується і Запорізької атомної електростанції.

Як йдеться в повідомленні Генасамблеї ООН, у документі, співавторами якого є десятки держав, вказується, що країна-агресор Росія повинна негайно припинити агресію проти України і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території цієї країни в її міжнародно визнаних кордонах.

Підтримали резолюцію 99 країн, 60 делегацій утрималися від голосування, а представники Білорусі, Бурунді, Куби, КНДР, Еритреї, Малі, Нікарагуа, Росії та Сирії віддали голоси проти.

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Попри черговий заклик світових лідерів вивести свої сили зі станції задля забезпечення міжнародної безпеки, Росія не збирається покидати станцію. Більше того - окупанти проводять на ЗАЕС нелегальну модифікацію, безконтрольно втручаються в роботу станції, чим створюють додаткові загрози.

Найкращим прикладом цього є те, що за час російської окупації Запорізька АЕС пережила кілька блекаутів, а таке знеструмлення є однією з найсерйозніших загроз ядерній та радіаційній безпеці. Не слід забувати і те, що російські військові продовжують системні обстріли ліній електропередач, попри попередження від МАГАТЕ.

Що таке Генеральна Асамблея ООН? Генеральна Асамблея ООН — головний дорадчий, директивний та представницький орган Організації Об'єднаних Націй, створений у 1945 р. згідно зі статутом ООН. Генеральна асамблея складається з 193 членів ООН і є форумом для багатостороннього обговорення всього спектру міжнародних питань, викладених у Статуті. Вона також грає велику роль в процесі встановлення та кодифікації норм міжнародного права, пише Вікіпедія.

Заяви ООН в контексті російсько-української війни

Нагадаємо, напередодні в ООН повідомили, що "ймовірно" у дитячу лікарню "Охматдит" влучила саме російська ракета, а не уламки після роботи української ППО.

Окрім цього постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зазначив, що черговий військовий злочин РФ 8 липня має спонукати членів Ради безпеки переглянути можливість Росії користуватися правом вето в організації.

Напередодні голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс прокоментував дії російських окупантів та наголосив, що організація хоче, аби РФ вивела своїх військовослужбовців з законних територій України.

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