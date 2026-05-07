Залужний запропонував "розумну" мобілізацію: названо три моделі, подробиці

Посол пояснив три можливі формати мобілізації та їхню роль у зміцненні обороноздатності країни

https://glavred.net/war/zaluzhnyy-predlozhil-umnuyu-mobilizaciyu-nazvany-tri-modeli-podrobnosti-10762862.html Посилання скопійоване

Дипломат наголосив на необхідності масштабних реформ ЗСУ / колаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi, ua.depositphotos.com

Коротко:

Залужний презентував модель "розумної" мобілізації

Запропонував три формати з урахуванням війни й технологій

Демобілізацію назвав небезпечним популізмом

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний представив концепцію "розумної" мобілізації, яка має допомогти країні вистояти у тривалій війні. Водночас він заявив, що розмови про демобілізацію в нинішніх умовах є небезпечним популізмом.

Про це колишній головнокомандувач ЗСУ сказав під час виступу на Defence24 Days 2026, текст якого опублікувала Українська правда.

відео дня

Три формати мобілізації

Залужний запропонував модель мобілізації, що враховує технологічний розвиток, демографічну ситуацію та затяжний характер війни. Вона може реалізовуватися у трьох форматах.

"Не говорячи поки про деталі такої мобілізації, бо це буде передбачати саме наукового підходу у визначенні її основних показників, у сучасних умовах така мобілізація за умови технологізації війни, буде можлива за наступними типами", — сказав посол.

Перший варіант передбачає мінімальний вплив війни на повсякденне життя більшості населення. Частину функцій можуть виконувати приватні військові компанії, а добровольців — стимулювати фінансово. Також можливе передавання приватному сектору функцій підготовки, зокрема офіцерського складу.

Другий тип — загальнонаціональна мобілізація з чітко визначеними термінами служби та обсягами залучення громадян. Він передбачає високі вимоги до персоналу та прозорий процес підготовки і служби.

"Особливістю такої мобілізації будуть високі вимоги до персоналу у плані їх інтелектуалізації та максимально відкритого самого процесу. Такий процес буде супроводжуватися абсолютно чіткими визначеними термінами як підготовки, так і самого проходження служби, й буде уявляти собою безперервний процес підготовки і ротацій", — пояснив Залужний.

"Резерв+" / Інфографіка: Главред

За його словами, така модель дозволить уникнути внутрішньої дестабілізації та відчуття несправедливості в суспільстві. Він порівняв цей підхід із системою, що діє в Ізраїлі.

"Коли сам факт постійної готовності держави забезпечити її безпеку стає головним чинником стабільного і прогнозованого життя. Найбільш вразливим питанням у такому випадку є саме віковий ценз, де перевага надається більш молодому та якісному поповненню", — зауважив посол.

Третій формат, за його словами, може бути тимчасовим рішенням на перехідний період — із частковою передачею функцій приватним компаніям та вдосконаленням чинної системи.

"Тоді, імовірно, існує третій тип мобілізації, як тимчасовий, — це часткова передача окремих функцій приватним компаніям та продовження удосконалення існуючої системи через відкритий діалог з суспільством, а особливо молоддю, про нову систему проходження служби, чіткі терміни підготовки і чіткі терміни служби та перспективи у подальшому", — розповів дипломат.

Необхідні умови для реформи та демобілізація

Залужний наголосив, що реалізація таких підходів потребує масштабних реформ у ЗСУ, модернізації військово-промислового комплексу та зміни системи підготовки резерву.

Окремо він висловився щодо демобілізації, підкресливши, що вона можлива лише за наявності відповідних умов.

"Наразі Україна веде війну за виживання з ворогом, який переважає у кількості населення та в ресурсах. Тому в нинішніх українських реаліях всі заклики демобілізувати військових є нічим іншим, як політичним популізмом, що не має за собою жодного сенсу", — наголосив ексголовком ЗСУ.

Чи ефективним буде зниження мобілізаційного віку в Україні - думка експерта

Військовий журналіст і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що зниження мобілізаційного віку в Україні може дати певний результат, однак таке рішення має ухвалюватися дуже обережно.

Він підкреслює, що ключову роль відіграє не стільки вік мобілізованих, скільки рівень їхньої підготовки та якість управління підрозділами. За словами експерта, без належного вишколу та ефективного командування такі зміни можуть обернутися значними і невиправданими втратами серед військових.

Мобілізація в Україні — останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, в Україні можуть змінити підхід до бронювання працівників. Працівники ТЦК та СП можуть отримати можливість мобілізовувати заброньованих співробітників підприємств. Про це заявив нардеп Сергій Нагорняк в ефірі Новини.Live.

Крім того, Міністерство оборони України працює над комплексним оновленням системи військово-лікарських комісій (ВЛК), щоб усунути помилки, які виникали під час медичних оглядів, та підвищити якість формування мобілізаційного ресурсу. Про це відомство повідомило у відповіді на запит Hromadske.

Нагадаємо, що 27 квітня до Верховної Ради України було внесено законопроекти, що передбачають затвердження указів про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Читайте також:

Про джерело: Українська правда Українська правда — українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред