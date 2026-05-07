Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Залужний запропонував "розумну" мобілізацію: названо три моделі, подробиці

Руслан Іваненко
7 травня 2026, 18:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Посол пояснив три можливі формати мобілізації та їхню роль у зміцненні обороноздатності країни
Залужный, ВСУ
Дипломат наголосив на необхідності масштабних реформ ЗСУ / колаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Залужний презентував модель "розумної" мобілізації
  • Запропонував три формати з урахуванням війни й технологій
  • Демобілізацію назвав небезпечним популізмом

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний представив концепцію "розумної" мобілізації, яка має допомогти країні вистояти у тривалій війні. Водночас він заявив, що розмови про демобілізацію в нинішніх умовах є небезпечним популізмом.

Про це колишній головнокомандувач ЗСУ сказав під час виступу на Defence24 Days 2026, текст якого опублікувала Українська правда.

відео дня

Три формати мобілізації

Залужний запропонував модель мобілізації, що враховує технологічний розвиток, демографічну ситуацію та затяжний характер війни. Вона може реалізовуватися у трьох форматах.

"Не говорячи поки про деталі такої мобілізації, бо це буде передбачати саме наукового підходу у визначенні її основних показників, у сучасних умовах така мобілізація за умови технологізації війни, буде можлива за наступними типами", — сказав посол.

Перший варіант передбачає мінімальний вплив війни на повсякденне життя більшості населення. Частину функцій можуть виконувати приватні військові компанії, а добровольців — стимулювати фінансово. Також можливе передавання приватному сектору функцій підготовки, зокрема офіцерського складу.

Другий тип — загальнонаціональна мобілізація з чітко визначеними термінами служби та обсягами залучення громадян. Він передбачає високі вимоги до персоналу та прозорий процес підготовки і служби.

"Особливістю такої мобілізації будуть високі вимоги до персоналу у плані їх інтелектуалізації та максимально відкритого самого процесу. Такий процес буде супроводжуватися абсолютно чіткими визначеними термінами як підготовки, так і самого проходження служби, й буде уявляти собою безперервний процес підготовки і ротацій", — пояснив Залужний.

Залужний запропонував
"Резерв+" / Інфографіка: Главред

За його словами, така модель дозволить уникнути внутрішньої дестабілізації та відчуття несправедливості в суспільстві. Він порівняв цей підхід із системою, що діє в Ізраїлі.

"Коли сам факт постійної готовності держави забезпечити її безпеку стає головним чинником стабільного і прогнозованого життя. Найбільш вразливим питанням у такому випадку є саме віковий ценз, де перевага надається більш молодому та якісному поповненню", — зауважив посол.

Третій формат, за його словами, може бути тимчасовим рішенням на перехідний період — із частковою передачею функцій приватним компаніям та вдосконаленням чинної системи.

"Тоді, імовірно, існує третій тип мобілізації, як тимчасовий, — це часткова передача окремих функцій приватним компаніям та продовження удосконалення існуючої системи через відкритий діалог з суспільством, а особливо молоддю, про нову систему проходження служби, чіткі терміни підготовки і чіткі терміни служби та перспективи у подальшому", — розповів дипломат.

Необхідні умови для реформи та демобілізація

Залужний наголосив, що реалізація таких підходів потребує масштабних реформ у ЗСУ, модернізації військово-промислового комплексу та зміни системи підготовки резерву.

Окремо він висловився щодо демобілізації, підкресливши, що вона можлива лише за наявності відповідних умов.

"Наразі Україна веде війну за виживання з ворогом, який переважає у кількості населення та в ресурсах. Тому в нинішніх українських реаліях всі заклики демобілізувати військових є нічим іншим, як політичним популізмом, що не має за собою жодного сенсу", — наголосив ексголовком ЗСУ.

Чи ефективним буде зниження мобілізаційного віку в Україні - думка експерта

Військовий журналіст і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що зниження мобілізаційного віку в Україні може дати певний результат, однак таке рішення має ухвалюватися дуже обережно.

Він підкреслює, що ключову роль відіграє не стільки вік мобілізованих, скільки рівень їхньої підготовки та якість управління підрозділами. За словами експерта, без належного вишколу та ефективного командування такі зміни можуть обернутися значними і невиправданими втратами серед військових.

Мобілізація в Україні — останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, в Україні можуть змінити підхід до бронювання працівників. Працівники ТЦК та СП можуть отримати можливість мобілізовувати заброньованих співробітників підприємств. Про це заявив нардеп Сергій Нагорняк в ефірі Новини.Live.

Крім того, Міністерство оборони України працює над комплексним оновленням системи військово-лікарських комісій (ВЛК), щоб усунути помилки, які виникали під час медичних оглядів, та підвищити якість формування мобілізаційного ресурсу. Про це відомство повідомило у відповіді на запит Hromadske.

Нагадаємо, що 27 квітня до Верховної Ради України було внесено законопроекти, що передбачають затвердження указів про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Читайте також:

Про джерело: Українська правда

Українська правда — українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
мобілізація війна в Україні вторгнення Росії мобілізація в армію Валерій Залужний
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

19:01Війна
В МВС назвали дати можливого масованого удару РФ по Києву - ЗМІ

В МВС назвали дати можливого масованого удару РФ по Києву - ЗМІ

18:27Війна
Найбільша ганьба Росії за 20 років: як парад у Москві став пасткою для Путіна

Найбільша ганьба Росії за 20 років: як парад у Москві став пасткою для Путіна

18:05Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

Помідори ростуть як на дріжджах: що покласти в лунку під час посадки

Помідори ростуть як на дріжджах: що покласти в лунку під час посадки

Часник виросте великим, а листя не пожовтіє: секрет підживлення у травні

Часник виросте великим, а листя не пожовтіє: секрет підживлення у травні

З 7 травня починається фінансова полоса: на три знаки зодіаку чекає фінансовий успіх

З 7 травня починається фінансова полоса: на три знаки зодіаку чекає фінансовий успіх

Останні новини

19:38

Камери знайшли навіть у спальні: сусід, якому довіряли, стежив за родиною

19:27

З 7 травня три знаки зодіаку будуть горнути гроші лопатою - хто вони

19:24

Навіщо додавати корицю у воду для миття підлоги: новий тренд еко-прибирання

19:10

Пауза чи пастка: навіщо РФ говорить про перемир’я - КопитькоПогляд

19:03

Чому категорично не можна ставити бузок у спальні: більшість навіть не здогадується

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
19:01

Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

18:55

Залужний запропонував "розумну" мобілізацію: названо три моделі, подробиці

18:43

Заборонені слова перед дзеркалом: що не можна казати своєму відображенню

18:31

"Я в Києві": чоловік популярної блогерки відповів на закиди щодо виїзду з УкраїниВідео

Реклама
18:31

Подорожі в часі можливі: несподіване відкриття вчених

18:27

В МВС назвали дати можливого масованого удару РФ по Києву - ЗМІ

18:05

Найбільша ганьба Росії за 20 років: як парад у Москві став пасткою для Путіна

17:55

Що обов'язково треба зробити з тюльпанами після цвітіння: секрет від садівників

17:50

Як знайти свій стиль: нестандартні поради стилістки, які врятують будь-який гардеробВідео

17:35

Гривня раптово перейшла у ріст: новий курс валют на 8 травня

17:19

Умєров поїхав до США на переговори: Зеленський поставив перед ним три завдання

17:19

Як позбутися капустянки без хімії: одна хитрість рятує весь городВідео

16:57

ХIV Книжковий Арсенал не за горами: розповідаємо про подію новини компанії

16:45

ЗСУ уразили ракетний корабель "Каракурт": подробиці удару в глибокому тилу РФ

16:40

Ідеальні сусіди: що посадити поруч з огірками для збільшення врожаюВідео

Реклама
16:38

Скільки кави сипати на чашку, щоб смак був як у кав’ярні - точні пропорції

16:23

Чому 8 травня не можна позичати хліб і сіль: яке церковне свято

16:17

Кирило Буданов: Боротьба за правду є питанням нашої стратегічної переваги

16:08

Град, грози та шквали налетять на Львівщину: коли очікується сильна негода

16:07

"Це мене зламало": Панеттьєрі розкрила причину скасування весілля з Кличком

15:38

Удар по кораблю РФ з "Калібрами": в ВМС заявили про "чорноморське прокляття"

15:35

Як позбутися мух на кухні: один простий продукт зупинить навалу комах

15:21

Як легко позбутися пенька: звичайний засіб творить диваВідео

15:17

Насуваються сильні грози: синоптики попередили про негоду на Тернопільщині

15:16

Коли в Україні відзначатимуть День вишиванки у 2026 році: дата щороку змінюється

14:49

РФ зібралася атакувати Київ і вимагає перемир'я: коли можливий удар і чого чекатиФото

14:41

Понад 1500 кілометрів від кордону: Зеленський заявив про успішні удари по Пермі

14:37

Слів "переписка" та "переписуватися" немає в українській мові: як сказати правильно

14:26

"Боролася з важкою хворобою": пішла з життя зірка "Спіймати Кайдаша"

13:54

Швидко приживеться: як підготувати розсаду перед висадкою, щоб вона не згоріла

13:51

Євробачення 2026: Фінляндії дозволили порушити правило

13:50

Кущі ломитимуться від ягід: чим підживити малину у травні

13:43

Нова пародія від Юрія Великого та музичні сюрпризи: що "Вечірній Квартал" покаже у премʼєрних концертах

13:40

Спів, що об’єднує: прем’єра оновленого "Караоке на майдані" на ТЕТ

13:28

"Перейшов межу": Джолі здобула розгромну перемогу над Піттом

Реклама
13:24

"З дня на день": Зеленський заінтригував заявою про відповідь на атаки РФ

13:22

У якому віці люди почуваються щасливішими: несподіване поясненняВідео

13:21

Навіщо класти лимонні шкірки в авто: проста хитрість, яку знають не всіВідео

13:13

У Москві вводять цифрову блокаду: інтернет та СМС не працюватимуть

12:55

Гороскоп Таро на завтра, 8 травня: Овнам — опора, Ракам — менше помилок

12:51

Не можуть загасити: на Чернігівщині через агресію РФ спалахнула масштабна пожежа

12:29

Дружина Роналду продемонструвала надзвичайно рідкісну сумку вартістю майже 4 млн

12:21

В РФ пригрозили Україні "масованим ракетним ударом" і назвали ціль

12:18

Китайський гороскоп на завтра, 8 травня: Собакам — ревнощі, Козлам — агресія

12:18

Димохід очиститься сам: що потрібно спалити в печі, щоб прибрати сажуВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти