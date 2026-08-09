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В одній з областей України евакуюють населення: в’їзд із дітьми заборонено

Руслана Заклінська
9 серпня 2026, 17:28оновлено 9 серпня, 18:24
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Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації та розширення географії російських ударів.
В одній з областей України евакуюють населення: в’їзд із дітьми заборонено
На Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації / Колаж: Главред, фото (ілюстративне): ДСНС Херсонщини, МВС

Коротко:

  • У Херсонській області розширили обов’язкову евакуацію
  • До переліку додали Краснопільське та Чарівне Борозенської громади
  • У селах заборонять в’їзд родин із дітьми

На Херсонщині розширили перелік населених пунктів, де проводиться обов’язкова евакуація населення через постійні російські обстріли. До нього внесли села Краснопільське та Чарівне Борозенської громади. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін за підсумками засідання Ради оборони регіону.

"Заслухали доповідь начальниці Борозенської СВА Альони Охрімовської та розглянули безпекову ситуацію в Борозенській громаді, яка щодня потерпає від ворожих обстрілів, географія яких значно розширилися. Вирішили додати до переліку населених пунктів Херсонської області, на території яких проводиться обов’язкова евакуація населення до безпечних районів, ще села Краснопільське та Чарівне", - заявив Прокудін.

відео дня

За його словами, рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації та розширення географії російських ударів. У Краснопільському та Чарівному також заборонять в’їзд родин із дітьми через високу загрозу їхньому життю та здоров’ю.

FPV-дрон
FPV-дрон / Інфографіка: Главред

Під час засідання Ради оборони окремо обговорили посилення російського дронового терору проти цивільного населення Херсона та прилеглих територій. Також учасники засідання заслухали доповіді щодо забезпечення та комплектації підрозділів, проаналізували результати мобілізації за липень і визначили завдання на серпень. Окрему увагу приділили роботі військово-лікарських комісій та подальшій взаємодії ТЦК, Нацполіції й Департаменту здоров’я.

Скільки дронів РФ запускає по Херсону - статистика ОВА

Російські війська посилили атаки безпілотниками по Херсону, цілеспрямовано полюючи на цивільних, розповів заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Водночас російські війська майже щодня застосовують керовані авіабомби та обстрілюють узбережжя області з артилерії.

Посадовець зазначив, що масштаби дронових атак досягли абсолютного антирекорду. За його словами, росіяни запускають близько 1000 безпілотників різних типів, якщо враховувати FPV-дрони та Mavic зі скидами вибухівки.

"Ситуація тільки погіршується, адже росіяни вже запускають 1000 дронів, якщо рахувати разом з "Мавіками", і скидають вибухівку. Це антирекорд", - наголосив Толоконніков. Водночас російські війська майже щодня застосовують керовані авіабомби та обстрілюють узбережжя області з артилерії.

Атаки РФ по Херсону - новини за темою

Нагадаємо, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про розширення переліку населених пунктів, де введено обов’язкову евакуацію. До переліку включили кілька населених пунктів і певні райони Херсона.

Як раніше повідомляв Главред, внаслідок ударів окупантів по Херсону двоє людей загинули і дев'ять цивільних осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Рятувальники ліквідували осередки загорянь у житловому секторі і працювали під загрозою повторних ударів.

Нещодавно президент Зеленський зазначив, що на відео, яке поширилося в мережі, чітко видно, як у Херсоні дрон полював на цивільного і скинув вибухівку поруч із ним. Постраждалий вижив і отримав численні поранення, а за рік жертвами атак дронів стали сотні людей.

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Про персону: Олександр Прокудін

Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

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