'Україна виграє війну на цей момент': у Держдепі США заявили про перелом у війні

Україна нині робить значні зусилля для того, щоб закріпити нову фазу війни та зрештою досягти перемог

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Україна станом на зараз виграє війну проти Росії – Держдеп США/ Колаж: Главред, фото: state.gov

Головне із заяв Левіна:

Україна зараз у моменті, коли виграє війну проти РФ

Ситуацію на фронті вже вдалося змінити на користь України

США розглядають посилення санкцій проти російської нафти

У Держдепартаменті США заявили, що Україна нині перебуває у фазі, коли вона фактично виграє війну проти Росії. Про це заявив Джеремі Левін, заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання на "Українському обіді" у Гданську, передає Європейська правда.

За словами посадовця, Україна нині робить значні зусилля для того, щоб закріпити нову фазу війни та зрештою досягти перемоги. Він зазначив, що, на його думку, ситуацію вже вдалося переламати.

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"Станом на зараз ми є у становищі, коли Україна виграє війну на цей момент", - сказав заступник глави Держдепу.

Він зазначив, що раніше українські сили на фронті чекали зими, оскільки в цей період російські війська зазвичай брали паузу і не наступали. Натомість тепер, за його словами, ситуація змінилася: українці перебувають у наступі, а окупанти чекають зими.

Левін також додав, що навіть цієї зими Україна змогла змінити хід подій, зокрема через удари по об’єктах інфраструктури на території Росії.

"Зараз дуже важливий момент. Україна може продовжувати чинити тиск на полі бою", - наголосив Левін.

Окремо посадовець нагадав, що США можуть переглянути винятки із санкцій щодо російської нафти і далі працюватимуть із європейськими партнерами щодо санкцій проти Росії.

Як Україна наближає завершення війни - коментар експерта

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що масовані удари українських Сил оборони по об'єктах у глибині території Росії посилюють переговорні позиції Києва та сприяють наближенню завершення війни.

Водночас він наголосив, що такі атаки дійсно впливають на перебіг подій і підштовхують процес до завершення, однак поки що не стали чинником, який кардинально змінив би підхід Кремля. На його думку, Володимир Путін і надалі переконаний у можливості досягти перемоги.

Чаленко також зазначив, що за нинішніх обставин Росія вже не має підстав висувати масштабніші вимоги, ніж припинення бойових дій за поточною лінією фронту.

"Нічого більшого, ніж зупинитися по лінії зіткнення, росіяни точно не можуть вимагати. Навіть виходячи з того, як розвивається ситуація, Україна може ще додати певні вимоги для переходу до деескалації", — зазначив експерт.

Мирні переговори - останні новини

Як писав раніше Главред, Україна кардинально змінює стратегію веденні війни, роблячи ставку на видовищні та регулярні атаки безпілотників углиб території РФ. Після відносного затишшя на лінії фронту, що триває з моменту контрнаступу 2023 року, Київ демонструє нову тактику виснаження ворога. Саме це має стати тим важелем, який змусить Кремль сісти за стіл переговорів, пише Bild.

Зазначимо, політолог Ігор Чаленко під час інтерв'ю висловив думку щодо перспектив прямого діалогу. За його словами, новий формат переговорів з долученням європейських гравців зміг би наповнити попередні домовленості змістом і вплинути на подальшу координацію санкційних та безпекових заходів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час останніх контактів із Володимиром Зеленським продемонстрував помітну зміну підходу до питання завершення війни. За даними співрозмовників, близьких до переговорного процесу, американський лідер дедалі більше схиляється до думки, що саме успіхи України на полі бою можуть змусити Кремль серйозно ставитися до дипломатичних контактів

Мирний план США / Інфографіка: Главред

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Про джерело: Державний департамент США Державний департамент США - міністерство закордонних справ США, очолюване Державним секретарем. Державний департамент США було створено в 1789. Першим держсекретарем США став Томас Джефферсон, пише Вікіпедія.

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