Зв'язки з Ілоном Маском і не тільки - що відомо про нового міністра оборони Федорова

Верховна Рада призначила Михайла Федорова новим міністром оборони України — розповідаємо головне про наймолодшого очільника Міноборони в історії.

Що відомо про нового міністра оборони Михайла Федорова / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Що відомо про Михайла Федорова

Які основні досягнення Федорова

Що пов'язує Федорова з Ілоном Маском та чому саме Федоров став міністром оборони

Сьогодні, 14 січня Верховна Рада за поданням президента України Володимира Зеленського з другої спроби призначили Михайла Федорова новим міністром оборони України замість Дениса Шмигаля.

Главред зібрав головне, що варто знати про нового міністра оборони Михайла Федорова.

Що відомо про Михайла Федорова - наймолодший міністр оборони в історії

Після голосування у Раді та офіційного призначення Михайло Федоров став шостим очільником Міністерства оборони за президентства Володимира Зеленського. Водночас у 34 роки Федоров є наймолодшим міністром оборони серед усіх своїх попередників.

Михайло Федоров народився 21 січня 1991 року у Василівці Запорізької області.

Вищу освіту здобув у Запорізькому національному університеті за напрямами соціології та управління, а також навчався у Вищій політичній школі та Єльській школі менеджменту.

Свою професійну діяльність він розпочав як студентський мер Запоріжжя, згодом заснував діджитал-агентство SMMSTUDIO і пізніше очолив цифровий напрям виборчої кампанії Володимира Зеленського у 2019 році.

Після перемоги Зеленського на виборах Федоров був обраний народним депутатом від партії "Слуга народу" та очолив новостворене Міністерство цифрової трансформації.

Михайло Федоров / Фото: УНІАН

З серпня 2019 року Федоров обіймав посаду віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації України, а з липня 2025 року став Першим віцепрем’єр-міністром, відповідаючи також за інновації, освіту, науку й технології.

До призначення в Міністерство оборони його професійна діяльність була зосереджена переважно у сфері цифрових технологій.

Федоров належить до небагатьох посадовців, які працюють у команді Зеленського з початку його політичної діяльності у 2019 році, і є єдиним міністром, який зберіг свою посаду протягом усіх урядових ротацій.

Основні досягнення Федорова

Упродовж багатьох років Михайло Федоров втілював президентське бачення концепції "держави в смартфоні", спрямованої на зменшення бюрократії та спрощення взаємодії громадян із державою. Запуск застосунку "Дія" у 2020 році став ключовим кроком у цьому напрямі, адже низку державних сервісів перевели безпосередньо у мобільні телефони українців. Саме за його керівництва було створено "Дію" та реалізовано масштабну цифрову трансформацію державних послуг.

Дія / Фото: УНІАН

Очолюване Федоровим міністерство також запустило низку стратегічних ініціатив, серед яких розвиток виробництва дронів і реформи у сфері освіти. Він мав визначальну роль у створенні платформи Brave1, що об’єднала зусилля Мінцифри та Міністерства оборони задля розвитку військових технологій.

"Brave1 – це міжгалузевий проєкт – спільна ініціатива Міністерства оборони, Генерального Штабу ЗСУ, Ради національної безпеки і оборони, Мінцифри, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства економіки. Його мета – стимулювання та підтримка розвитку компаній, які працюють у напрямку оборонних технологій. Це платформа для об'єднання державних та приватних ініціатив з розробки інноваційних рішень в інтересах сил оборони і безпеки, що допоможе Україні здобути технологічну перевагу над ворогом і наблизить перемогу", - зазначав Федоров в інтерв’ю Укрінформу.

Крім того, під керівництвом Федорова, у 2020 році запрацювала національна онлайн-платформа цифрової грамотності "Дія.Цифрова освіта". У 2022 році було впроваджено спеціальний правовий режим для ІТ-сектору "Дія.City", а також стартувала програма "єПідтримка", завдяки якій мільйони громадян змогли отримати державну допомогу та водночас підтримати Збройні сили України. У 2025 році на порталі "Дія" з’явився державний ШІ-агент "Дія.AI", призначений для надання консультацій і доступу до послуг.

Окремим напрямом стала реалізація проєкту "Мрія" — національної цифрової освітньої платформи та застосунку для учнів, учителів і батьків, покликаного перевести навчальний процес у сучасний цифровий формат. Наразі до "Мрії" вже підключилися понад 2,5 тисячі шкіл, а її функціонал планують і надалі розширювати. У Мінцифри також повідомляли про поступову інтеграцію інструментів на базі штучного інтелекту та впровадження перших елементів гейміфікації в додатку.

Федоров та Ілон Маск

Політичні перестановки та призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони відбуваються в умовах ускладнення ситуації на фронті та на тлі важливих мирних перемовин зі Сполученими Штатами. Вашингтон намагається знайти шлях до завершення повномасштабної війни Росії, навіть якщо це передбачає складні компроміси щодо українських інтересів. Водночас Федоров, на відміну від багатьох провідних українських посадовців і військових керівників, безпосередньо участі в таких переговорах не брав.

Натомість він відіграв ключову роль у комунікації з глобальними технологічними компаніями. Саме Федоров став головною контактною особою України у взаємодії з американським мільярдером Ілоном Маском, власником SpaceX, який згодом на короткий період долучався до другої адміністрації Дональда Трампа.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Маск оперативно відгукнувся на звернення Федорова щодо надання терміналів Starlink, які згодом стали критично важливими для оборонних можливостей України.

Ілон Маск / Главред - інфографіка

Попри резонансні та суперечливі висловлювання Маска, що іноді перегукувалися з російськими наративами, Федоров неодноразово наголошував, що Ілон Маск є одним із найбільших приватних донорів майбутньої перемоги України, та повідомляв, що постійно підтримує з ним зв’язок і доносить інформацію про події в Україні та російську агресію.

"Я намагаюсь донести нашу позицію, трохи більше розповідати про Україну, поки що є зворотний зв'язок і є допомога. І я дуже обережно ставлюся до наших відносин, намагаюся показувати, що ми максимально ефективні партнери", - розповідав міністр в інтерв'ю Радіо Свобода у 2023 році.

Чому саме Федоров став міністром оборони

Президент Володимир Зеленський 2 січня запропонував кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони України, підкресливши, що ключовим завданням для нього стане нарощування та ефективніше використання безпілотних систем у період війни.

Він зазначив, що Федоров уже залучений до розробки та впровадження військових технологій.

Президент також підкреслював, що подальші рішення Міністерства оборони після призначення Федорова базуватимуться на принципі технологічності, яка має компенсувати чисельну перевагу російських військ у наступальних діях і ударах. За його словами, напрацювання Мінцифри як центру інновацій мають бути поширені на всю систему Міноборони — від розвитку оборонного ринку до нових підходів у застосуванні дронів і сучасних засобів зв’язку.

"Ми маємо та мусимо відповідати більш активним застосуванням технологій, більш швидким розвитком нових видів зброї. Будемо протидіяти затягуванню агресії завдяки трансформації сфери оборони", — зазначив президент.

Як зазначає Bloomberg, призначення 34-річного Федорова стало логічним продовженням оновлення складу уряду після відставки Андрія Єрмака. Таким чином Зеленський робить акцент на технологічній перевазі, розглядаючи дрони та інновації як один із ключових факторів здатності України протистояти у війні.

У свою чергу, The Kyiv Independent наголошує, що рішення про призначення Федорова пов’язане з його результативною роботою у сфері цифровізації державних і військових процесів.

Михайло Федоров має потенціал суттєво реформувати Міністерство оборони, зробивши його роботу більш технологічною та впорядкованою. В інтерв’ю Новини.LIVE заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Єгор Чернєв від фракції "Слуга народу" зазначив, що Федоров зарекомендував себе як ефективний управлінець із досвідом створення результативних державних механізмів фактично з нуля. Саме такий підхід, за його словами, Федоров успішно реалізував у Міністерстві цифрової трансформації.

"Йому вдалося побудувати цю систему, яка працює абсолютно чітко. Я вірю в те, що він впорається. Хоча Міністерство будувалося величезна машина з величезною кількістю різних напрямків, тому що армія, особовий склад і озброєння – це не все, чим володіє Міністерство оборони. Ще там є будівництво, ще там є землі, ще там є господарство. Ну, коротше кажучи, там дуже-дуже багато чого. Але я впевнений, що, по-перше, з менеджерським досвідом Михайла, із підходами до технологічності, він зможе це змінити, зробити і технологічною, і більш системною роботу в Міністерстві оборони", - наголосив він.

