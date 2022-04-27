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"Це звучить дивно": Подоляк дорікнув ООН у безініціативності

27 квітня 2022, 22:06

Організація, яка зобов'язана дбати про гуманітарні проблеми - не мала чекати 63-го дня війни, зазначив Подоляк.

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Подоляк дорікнув ООН / ОПУ

В ООН заявили про готовність організувати тристоронню комісію для гуманітарних коридорів. Однак, глава Офісу президента Михайло Подоляк дорікнув організації в безініціативності.

"На жаль, повинні розуміти, що певні міжнародні організації та інститути, вони досить слабкі і навряд чи вони щось можуть. Якісь формальні слова будуть сказані про те, що вони готові брати участь", - заявити Подоляк.

Радник президента України прокоментував і заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша про готовність організувати комісію для гуманітарних коридорів. За його словами, організація, яка зобов'язана піклуватися про гуманітарні проблеми не мала чекати 63-го дня війни.

"У мене тільки одне питання: треба було чекати 63 днів до того моменту, щоб ООН заявив, що готовий взяти участь в організації гуманітарних коридорів? Це звучить дивно. Інститути, які мали займатися гуманітарними проблемами, поводяться мляво", - заявив Подоляк.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Президент Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ситуація в Маріуполі залишається важкою. Мирні жителі і захисники міста знаходяться під смертельною загрозою. Загарбники намагаються призвати місцевих жителів в російські окупаційні війська.

Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

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війна в Україні гуманітарний коридор військова агресія РФ Михайло Подоляк
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