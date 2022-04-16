"Є, потрапив": морпіхи спалили танк РФ Стугною і відправили в пекло екіпаж рашистів

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Бійці Збройних сил України показали кадри знищення танка окупаційних сил РФ разом з екіпажем.

Українські морські піхотинці знищили танк Т-72, повідомляється на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України в соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що ворожу бронетехніку ліквідували пострілом з українського ПТРК разом з екіпажем.

"Морські піхотинці продовжують відправляти на той світ російського окупанта. Цього разу "снодійне" отримав танк Т-72 РФ разом з екіпажем. Рецепт виписував розрахунок протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" одного з окремих батальйонів морської піхоти", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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