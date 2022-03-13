Дуда не виключив втручання НАТО у війну РФ з Україною і назвав умову

Анджей Дуда / president.gov.ua

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про те, що застосування Росією хімічної зброї в Україні може спонукати НАТО переглянути рішення не втручатися у війну, розв'язану президентом РФ Володимиром Путіним.

В інтерв'ю BBC він не виключив, що Путін може піти на застосування в Україні хімічної зброї.

"Путін може використовувати що завгодно прямо зараз, особливо коли він знаходиться в цій складній ситуації. Політично він вже програв цю війну, а у військовому плані він її не виграє", – сказав польський президент.

Відповідаючи на питання про ймовірну реакцію НАТО на нову ескалацію РФ, Дуда сказав: "Звичайно, всі сподіваються, що він не зважиться на це. Але ... якщо він задіє зброю масового ураження, це змінить всю ситуацію".

"Звичайно, НАТО... доведеться сісти за стіл, і їм дійсно доведеться серйозно подумати, що робити, тому що тоді це стає небезпечним не тільки для Європи..., але і для всього світу", - додав президент Польщі.

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Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що російська влада цілком здатна планувати застосування хімічної зброї проти України.

Чиновник розповів, що в НАТО добре засвоїли абсурдні заяви РФ про розробку хімічної та біологічної зброї в Україні.

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