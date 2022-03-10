У Британії та США побоюються, що Путін застосує хімічну зброю

Джонсон побоюється застосування Росією хімзброї / Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон побоюється, що Росія може використати хімічну зброю в Україні.

"Те, що ви чуєте про хімічну зброю - це прямо за їхнім сценарієм", - сказав британський прем'єр в інтерв'ю Sky News.

"Вони починають говорити, що є хімічна зброя, яку зберігають їхні противники або американці, і тому, коли вони самі розгортають хімічну зброю, а я боюся, що вони можуть це зробити, у них виникає своєрідний... фейк, готовий до дії", - розповів Борис Джонсон.

"Ви бачили це в Сирії. Ви бачили це навіть у Великобританії. Це те, що вони вже роблять. Це цинічний, варварський уряд", - додав він.

Джонсон також сказав, що єдиний спосіб завершити війну в Україні – це якщо президент Росії усвідомлює, що зробив "катастрофічну помилку".

Також прессекретар Білого дому Джен Псакі спростувала фейки Росії про лабораторії біологічної зброї в Україні. І попередила, що Москва може спробувати застосує хімічну або біологічну зброю проти громадян, сказала вона під час брифінгу у Білому домі.

Білий дім спростовує будь-які заяви Росії про те, що Вашингтон управляє лабораторіями біологічної зброї в Україні. Джен Псакі назвала ці заяви абсурдними, але попередила, що Москва може спробувати застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні.

Вона нагадала, що саме Росія має довгий і добре задокументований досвід застосування хімічної зброї. Також, саме в цій країні відбулися замахи на вбивство і отруєння відомих політиків.

"Ми всі маємо бути напоготові, щоб Росія, можливо, не застосувала хімічну або біологічну зброю в Україні або не організувала операцію під помилковим прапором з її використанням", - сказала Псакі.

Вона підкреслила, що це – типова позиція Кремля. Звинуватити кого-небудь в діях, які РФ хоче здійснити сама. На питання про те, як відреагує президент США на таку атаку, Псакі підкреслила, що Байден не залишить без відповіді такий напад.

"Ми нічого не залишили без відповіді", - сказала вона.

Крім того, Псакі сказала, що позиція Байдена залишається в силі – американські війська в Україну не увійдуть.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.