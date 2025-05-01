Цинічна заява Лаврова: Росія знову погрожує через "кордони 1991 року"

Лавров заявив, що Росія не дозволить Україні повернутися до міжнародно визнаних кордонів.

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Лавров погрожує не допустити відновлення кордонів України / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з відео

Коротко:

Лавров заявив, що Росія не дозволить відновлення кордонів України 1991 року

Українські сили атакували Олешки дронами, Росія звинувачує ЗСУ в жертвах серед цивільних

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія ніколи не дозволить відновлення територіальної цілісності України в межах кордонів 1991 року. Свою позицію він аргументував нібито прагненням Києва знищити все російське. Заяву опубліковано на сайті МЗС РФ 1 травня.

"Цілком очевидно, що за марними та безпідставними домаганнями київського режиму і сил, які підтримують його на Заході, за так званим відновленням України в кордонах 1991 року стоїть людожерський інстинкт винищення всього російського. Зрозуміло, Росія ніколи не допустить реалізації такого сценарію", — цитує Лаврова пресслужба російського зовнішньополітичного відомства. відео дня

Крім того, він звинуватив Україну в атаці на тимчасово окуповані Олешки Херсонської області. За його словами, 1 травня нібито було завдано удару по населеному пункту двома хвилями FPV-дронів, внаслідок чого загинули та постраждали цивільні.

Водночас OSINT-дослідники з WarArchive у своєму Telegram-каналі повідомили, що на території місцевого ринку перебували російські військові, які ховалися серед мирних жителів.

"Щоб уникнути жертв серед мирного населення, українські сили застосували FPV-камікадзе для точкових ударів. У результаті місце перебування ворога знищено, ліквідовано п’ятьох окупантів, які спокійно курили сигарети", — зазначили аналітики.

Війна Росії та України - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що РФ намагається обдурити світ і має намір затягнути війну. Глава держави закликав чинити міжнародний тиск на Москву.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив 27 квітня, що Росія нібито готова шукати "баланс інтересів" у переговорах щодо України, але відмовляється повертати Запорізьку АЕС. Лавров також стверджує, що Трамп "розуміє" позицію Росії щодо Криму.

Також відомо, що у плані президента США Дональда Трампа передбачається збереження за країною-агресоркою Росією контролю над окупованими українськими територіями, і ця умова є "остаточною".

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