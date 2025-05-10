Вже з 12 травня: Україна готова до повного припинення вогню на 30 днів

Сибіга сказав, що буде, якщо Росія погодиться на припинення вогню.

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Зустріч лідерів "коаліції рішучих" / колаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha, kremlin.ru

Коротко:

У Києві відбулась зустріч лідерів "коаліції рішучих"

Вони провели розмову з президентом США

Україна готова до повного безумовного припинення вогню

Лідери "коаліції рішучих" після зустрічі у Києві зателефонували президенту США Дональду Трампу. Країні-агресору Росії поставили дедлайн для згоди на припинення вогню. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, президент України Володимир Зеленський, а також французький лідер Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єри Польщі та Британії Дональд Туск і Кір Стармер після зустрічі "коаліції рішучих" у Києві поговорили з Трампом.

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"Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка (12 травня, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Сибіга також додав, що якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів.

Припинення вогню - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Reuters заявили, що про припинення вогню між Україною та Росією можуть оголосити найближчими годинами або днями. США і Європа закінчують підготовку пропозиції про 30-денне перемир'я.

29 квітня країна-агресор Росія відмовилася від 30-денного припинення вогню, запропонованого українською стороною.

Водночас, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що країна-агресор Росія нібито готова до припинення вогню. Однією з вимог для досягнення перемир’я є припинення допомоги Україні.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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