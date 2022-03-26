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"Україна ніколи не буде перемогою для РФ": Байден на весь світ назвав Путіна диктатором

26 березня 2022, 19:26

Перед виступом Джо Байдену розповіли про удари по Львову.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден 26 березня виступив в Польщі через війну в Україні.

Байден заявив, що Заходу потрібно готуватися до "довгої майбутньої боротьби" між демократією і автократією.

"Ця боротьба не буде виграна за пару днів або місяців", - сказав Байден.

Також він заявив, що "зараз Україна – на передовій лінії в боротьбі за демократію і за свободу", а Путіну насправді не потрібні переговори.

Розширення НАТО

"Неправда, що ми збираємося розширювати НАТО. Це брехня, яку поширює Росія", - заявив Байден.

Байден пригрозив Росії.

"Навіть не думайте наступити війною хоча б на одну країну НАТО. Ми всі єдине ціле", - заявив він.

Кремль відкинув пропозиції США

"Ми пропонували Кремлю реальні пропозиції для стабілізації ситуації, але Кремль все їх відкинув", - сказав Байден.

Байден заявив, що США попереджали про вторгнення, але ті говорили, що це все навчання.

"Ми попереджали, що вони вторгнуться, але вони говорили: "Ні, це тільки навчання, ми не збираємося нападати", - зазначив він.

Санкції проти Росії

"Захід об'єднався в санкціях, щоб погіршити економічну систему в Росії. Імпорт енергетики Росії заборонений, члени сімей керівників Росії під санкціями, більше 400 компаній під санкціями", - сказав Байден.

Він зазначив, що олігархи, які заробили величезні прибутки внаслідок корупції повинні розділити тепер цей біль.

"Більше 400 осіб і компаній покинули Росію, включаючи навіть Макдоналдс. Рубль перетворився на попіл. Рубль вже зараз 200 рублів за долар. Російська економіка була однією з найбільших, але скоро не буде входити навіть в першу двадцятки. Санкції позбавляють РФ сили і можливості проектувати силу. І винен у цьому тільки Путін, і крапка", - зазначив він.

Путін відкинув Росію в 19 століття

"Ми повинні повністю відмовитися від російських енергоресурсів. Ми не можемо дозволяти автократу шантажувати світ. І ми повинні зруйнувати корекційний режим, який не дозволяє Росії стати демократичною державою", - зазначив президент США.

Він зазначив, що росіяни не зможуть жити нормально в 21 столітті.

"Російський народ, ще вчора ваша країна була країною 21 століття, а тепер агресія Путіна відкинула Росію в 19 століття", - додав він.

Путін диктатор

Байден відзначив український народ у боротьбі з військами Путіна.

"Ми бачимо як українці демонструють, що єдність народу сильніша за задуми одного жорстокого диктатора. Диктатор, який прагне відновити давню імперію, не доб'ється своїх цілей, тому що люди не хочуть жити в його світі. Ця людина не повинна залишатися при владі", - додав він.

Візит Байдена до Польщі

Зазначимо, 26 березня президент США Джо Байден у Варшаві зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою, українськими біженцями та американськими гуманітарними організаціями.

Як розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, президент виступить зі "значною промовою" щодо України. Очікується, що він висловить підтримку у відбитті агресії РФ.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден анонсував нові санкції проти Росії. За його словами, зараз проти Росії діють найважчі у світовій історії караючі санкції. При цьому слідом за ними будуть вводитися нові.

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