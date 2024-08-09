'Диво-машини', мопеди і велосипеди: військові розповіли, куди зникли танки РФ

Військовий Єгор Фірсов розповів, що на Донбасі значно поменшало російських танків, натомість окупанти використовують мопеди, автомобілі і навіть велосипеди.

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Чому РФ не використовує танки на Донбасі / колаж: Главред, фото: УНІАН

Українські оборонці продовжують тримати захист поближу міста Торецьк та Нью-Йорк у Донецькій області. Окупанти перестали там використовувати танки, натомість вони атакують малими групами та пересуваються на мопедах, легкових автомобілях і навіть велосипедах. Про це в етері телемарафону розповів головний сержант 109 бригади роти ударних БПЛА Єгор Фірсов.

"У нас загальним правилом всі територіальні зміни коментує Генштаб. Але від себе скажу, що Торецьк, неподалік нього Нью-Йорк, де несе службу і наша бригада, наші побратими, які знаходяться безпосередньо в Нью-Йорку – там продовжують тримати оборону наші Збройні сили. Ми тримаємо зв’язок з нашими побратимами-суміжниками, тому що вони також літають і на FPV-дронах, і на бомберах. Використовують певні стратегічні точки, як і підприємства, які знаходяться безпосередньо в Нью-Йорку, так і інші стратегічні точки. Їм дуже важко, адже ворог, окрім артилерії, засипає їх авіаційними бомбами – ФАБами. За добу їх може прилетіти десь з півсотні", – акцентував Фірсов.

Військовий також сказав, що ддавно не бачив уже в цьому районі на полі бою танків, адже українські FPV-дрони дуже ефективно нищать їх, тому росіяни не ризикують виводити бойові машини на позиції.

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Він зазначив, що наразі на лінії зіткнення ворог пересувається за допомогою різної техніки, наприклад, баггі, гольф-карів, "Жигулів", використовують також мопеди, мотоцикли та навіть подекуди велосипеди.

Росіяни іноді обрізають дах у легкових автомобілях, щоб можна було швидше покинути машину під час української атаки.

Торецьк Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія. Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб. Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу. Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

"Ми навіть вражали такі "диво-машини". У майже кожного ворожого екіпажу такий смарт-годинник, який сповіщає, що летить FPV-дрон десь за 200-300 метрів. І вони "кулею" біжать у посадки, рятуючи свої життя. Тим не менш, ми палимо цю техніку – автомобілі, броню і все решта. Через кожні 50 метрів, на всіх дорогах спалена техніка противника", – додав військовий.

Проте, за словами Фірсова, не все так позитивно, як здається на перший погляд, адже ворог постійно атакує і кидає на штурм малі групи. При цьоому використовує авіацію.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, що останніми днями російська армія активно штурмує позиції українських захисників та просунулася біля семи населених пунктів на Донеччині.

Недивлячись на це, на Покровському напрямку захисники не втрачають позиції та продовжують контролювати місто та його околиці.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що Путін збільшив одноразову виплату тим росіянам, котрі уклали контракт із Міністерством оборони. Це свідчить про те, що у РФ катастрофічно не вистарчає людей на фронті.

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