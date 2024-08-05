"Ворог зірвався з ланцюга": армія РФ просунулася біля 7 населених пунктів - DeepState

Сили Оборони України відійшли з урочища Ступки Голубівські-2.

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Окупанти просунулися на Донеччині / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, ОК Захід

Російська окупаційна армія минулої доби просунулася в районі семи населених пунктів Донецької області. Про це повідомляє моніторинговий канал DeepState.

"Ворог просунувся в Північному, Залізному, Желанному, Сергіївці, Іванівці, біля Лисичного та Желанного", - ідеться у повідомленні, опублікованому пізно ввечері 4 серпня.

Крім того, наголошується, що Сили Оборони України відійшли з урочища Ступки Голубівські-2.

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Раніше в неділю в DeepState повідомили, що тривають штурмові дії на північ від Желанного.

Крім того, ворог має тактичний успіх на схід від села і робить спробу обійти його.

"Даний маневр ставить під загрозу угруповання Сил оборони на східному березі річки Вовча", - зазначили в Telegram-каналі.

Окупанти продовжують штурмувати Желанне із заходу і вже перебувають на околицях Сергіївки. Також штурмують Іванівку і з півдня хочуть обійти Лисичне.

"Сили Оборони посилюють цю ділянку, але немає панацеї від переваги ворога в живій силі. У попередні дні значна частина атак була відбита, але противник підтягнув за суботу свіжі штурмові загони з Очеретиного. Очеретине - це головний хаб ворога і його втрата у квітні цього року ще раз вилізе боком", - зазначили аналітики.

"Ворог ніби зірвався з ланцюга", - додали в DeepState.

Війна в Україні - карта 4 серпня 2024 року / Фото: t.me/DeepStateUA

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Ситуація на фронті - останні новини

Російські окупанти активізували наступальні операції на Покровському напрямку та просуваються до траси Покровськ-Костянтинівка. Мета російського наступу на Сході України полягає в повній окупації 2 областей.

Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни за 4 серпня, армія РФ просунулася на схід від Покровська, на захід від Донецька і в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

Аналітики повідомили, що станом на 4 серпня 2024 року в межах міста Часів Яр Донецької області зафіксовано перетин російськими штурмовими загонами каналу Сіверський Донець - Донбас та їхнє закріплення в мікрорайоні Жовтневий.

Як пише видання The New York Times, зараз російські окупанти перебувають лише менш ніж за 20 кілометрів від Покровська.

Втрата Покровська може поставити під загрозу всю стратегічну лінію постачання Сил оборони.

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