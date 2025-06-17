Що відповість ООН: Україна вимагає термінового засідання після атаки РФ

Мельник заявив про потребу рішучої реакції ООН на ракетний терор Росії проти українських міст.

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Влада вимагає дій від ООН, наголошуючи на злочинах проти людяності під час останньої нічної атаки / Колаж: Главред, фото: Главред, t.me/dsns

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Мельник назвав дії РФ злочинами проти людяності

Україна вимагає реакції ООН, а не лише засудження

Радбез має дати жорстку відповідь, заявив дипломат

Україна звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням терміново зібратися у зв’язку з черговим ракетним ударом РФ по мирному населенню. Як повідомив "Укрінформу" постійний представник України при ООН Андрій Мельник, офіційний запит уже направлено.

"Щойно я підписав лист на президента Ради Безпеки ООН із проханням якнайшвидше скликати засідання Радбезу у звʼязку з ескалацією ракетного терору Росії проти мирних мешканців України", — зазначив Мельник. відео дня

За його словами, нічна атака 17 червня спричинила численні жертви серед киян, більше сотні людей отримали поранення, а житлові будинки зазнали серйозних руйнувань.

"Маємо справу не просто з воєнними злочинами проти цивільного населення, які щодня і щоночі вчиняє московський режим. Це злочини проти людяності, які потребують не лише засудження, а й рішучої реакції та практичних дій з боку міжнародної спільноти, насамперед Ради Безпеки ООН", — підкреслив представник України.

Мельник також анонсував зустріч з чинним головою Радбезу, постпредом Гаяни при ООН Керолін Родрігес-Біркетт, яка відбудеться у вівторок. Під час розмови сторони обговорять подальші кроки відповідно до положень Статуту ООН.

"Сподіваюся, члени Ради Безпеки дадуть жорстку відповідь на злочинні дії Росії. Час покласти край безкарності Кремля", — додав він.

РАБЕЗ ООН / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. Внаслідок масованої атаки Росії на столицю було пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту, житловий будинок і навчальний заклад.

Крім того, російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок ворожої атаки загинуло 12 людей. Серед них 10 - загиблі у Києві. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Водночас це не остаточні дані, адже пошуково-рятувальна операція у Києві ще триває, під завалами можуть бути ще люди.

Також унаслідок російської ранкової атаки по Одесі постраждали 17 осіб, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Росіяни зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

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Що таке Рада безпеки ООН Рада Безпеки ООН - постійний орган Організації Об'єднаних Націй, на який, відповідно до статті 24 Статуту ООН, покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. Рада Безпеки входить до 6 "головних органів" ООН. Рада Безпеки проводить свої засідання у Нью-Йорку, коли в цьому виникає необхідність. На відміну від інших органів ООН, тільки Рада Безпеки має право ухвалювати рішення, обов'язкові для виконання всіма членами ООН.

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