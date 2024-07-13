Що робити, коли родич потрапив у полон - алгоритм дій

Росіяни продовжують брати у полон як військових, так і цивільних, саме тому людям необхідно знати алгоритм дій, коли трапилась така трагедія.

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Як діяти, коли родич потрапив у полон / колаж: Главред, фото: Армія TV, Арміяinform

Російсько-українська війна продовжується, дуже часто окупанти беруть в полон українців, як військових, так і цивільних. Саме тому у Мінреінтеграції розробили алгоритм дій, коли знайома чи рідна людина потрапила у полон. Про це заявили у Мінреінтеграції.

Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції зазначило, що інформацію щодо потрапляння людини в полон до ворога необхідно повідомляти виключно до уповноважених державних органів.

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Як сказали у міністерстві, необхідно зібрати якнайбільше інформації про подію та обставини, коли людина потрапила в полон. У тому числі варто розпитати побратимів, якщо це військова людина, або ж людей, котрі мають якісь дані про час та місце зникнення.

Всі отримані дані слід повідомити до:

Національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію:

за номером 16-48 (для дзвінків з-за кордону +38 (044) 287-81-65);

через чат-боти у Telegram чи Viber;

написавши на електронну пошту: info@nib.gov.ua

у месенджер на Facebook-сторінці;

заповнити онлайн-форму на сайті бюро.

Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Консультації за номером: 0 800 300 529, для дзвінків з-за кордону: +38 (044) 390-43-90.

Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, який функціонує при СБУ. Телефони гарячої лінії: (044) 321-11-21 та (098) 321-11-21.

Можна звернутися за номером центру: (067) 650-83-32 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Також необхідно подати заяву до Національної поліції. При цьому правоохоронці наголошують, що не варто надавати свої дані, чи персональні дані людини, котру взяли в полон, чи котра зникла.

Обмін полоненими під час війни

Нагадаємо, 28 червня відбувся новий обмін полоненими. Україні вдалося повернути з російського полону ще 10 людей.

25 червня також відбувся обмін полоненими. В Україну з російського полону повернулися 90 захисників. Серед українців, які повернулись з російського полону є воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Вони захищали Маріуполь, ЧАЕС, воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна докладає максимум зусиль для пошуку та повернення всіх українських громадян з російського полону.

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