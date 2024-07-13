Росіяни виманюють у рідних українських військовополонених особисту інформацію

Росіяни за допомогою фейкових громадських організацій виманюють у родичів українських військовополонених інформацію, а згодом маніпулюють нею.

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Росіяни виманюють інформацію у родичів українських військовополонених / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Так звані "російські громадські організації" дзвонять до родичів українських військовополонених та вивідують у них конфіденційну та чутливу інформацію, якою згодом маніпулюють. Про це повідомляє Комерсант український.

"Російські розвідслужби створили так звані "громадські організації", які розповсюджують в інтернеті інформацію про військовополонених та стверджують, що можуть отримати доступ до місць утримання", – ідеться у повідомленні видання.

Саме так, за інформацієї українських спецслужб росіяни отримують важливу інформацію: виписки зі службових розслідувань, персональні дані, фотографії побратимів тощо, а згодом маніпулюють нею.

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Координаційний штаб закликає громадян не відповідати на дзвінки із незнайомих номерів та не надавати конфіденційну інформацію, коли нею цікавляться незнайомці.

Військовополонені українці та їх повернення

Нагадаємо, 28 червня відбувся новий обмін полоненими. Україні вдалося повернути з російського полону ще 10 людей.

25 червня також відбувся обмін полоненими. В Україну з російського полону повернулися 90 захисників. Серед українців, які повернулись з російського полону є воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Вони захищали Маріуполь, ЧАЕС, воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна докладає максимум зусиль для пошуку та повернення всіх українських громадян з російського полону.

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