Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Демобілізація військових: хто зможе залишити службу вже цьогоріч - Федоров

Руслан Іваненко
16 червня 2026, 22:48оновлено 17 червня, 00:03
google news Підпишіться
на нас в Google
Часткове звільнення військових можуть розпочати наприкінці осені 2026 року за рішенням президента.
Федоров, ВСУ
Військовослужбовців звільнятимуть поступово, щоб зберегти боєздатність армії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, facebook.com/mykhailofedorov

Коротко:

  • Часткове звільнення військових можуть запустити восени 2026
  • Враховуватимуть строк служби та кількість бойових днів
  • Звільнення планують проводити поетапно щомісяця

В Україні можуть запровадити механізм часткового звільнення з військової служби для військовослужбовців, які перебувають у лавах ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення або ще з 2014 року. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини", відповідаючи на запитання журналістів ТСН.

За словами очільника Міноборони, старт такого процесу очікується наприкінці осені 2026 року.

відео дня

"Ми домовилися з президентом про це, і це була його ініціатива, що з кінця осіння цього року почнеться частково, по суті, звільнення зі служби для тих, хто з 22-го року і раніше в армії", — сказав він.

Міністр пояснив, що право на звільнення визначатиметься за двома основними критеріями. Перший із них — загальна тривалість проходження військової служби.

"Скільки днів ви, скільки ви на службі в армії. Якщо ви з 14-го, то це буде більше зараховуватися. Якщо ви з 17-го, 18-го року, то ви також. Всі підпадають під категорію", — зазначив Федоров.

Що передбачає реформа військової служби
Що передбачає реформа військової служби / Інфографіка: Главред

Другим критерієм стане кількість днів безпосередньої участі у бойових діях.

"А другий критерій, скільки ви були на бойових. Тобто, якщо ви, наприклад, з 22-го року, у вас велика кількість бойових днів, то ви можете вже бути звільнені зі служби указом президента наприкінці цього року", — заявив міністр.

Водночас він наголосив, що звільнення не відбуватиметься одночасно для всіх військовослужбовців. Процес планують реалізовувати поетапно.

"Кількість військовослужбовців почергова, це кожного місяця якась кількість військовослужбовців буде", — пояснив він.

Михайло Федоров
Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Федоров також зазначив, що остаточне ухвалення рішень залежатиме від оперативної обстановки на фронті та подальших дій Росії.

"Залежить від того, яка буде ситуація на полі бою. Чи оголосить Росія додаткову мобілізацію чи ні. Від багатьох критеріїв залежить", — додав міністр.

За його словами, головна мета ініціативи — надати можливість військовим, які тривалий час виконують бойові завдання, повернутися до цивільного життя.

"Для того, щоб військовослужбовці змогли далі вийти і займатися своїм життям зі служби", — сказав міністр.

Як можуть змінити підхід до мобілізації - думка нардема

Народний депутат Сергій Нагорняк висловив думку, що в Україні можуть переглянути чинний підхід до бронювання працівників на тлі потреб армії у поповненні особового складу.

Про це він заявив в ефірі Новини.Live, коментуючи можливі зміни у сфері мобілізації. На його переконання, одним із варіантів може стати часткове зняття бронювання з окремих категорій працівників, що дозволить залучити до служби додатковий людський ресурс.

Експерт зазначив, що такі ініціативи пов’язані насамперед із нестачею військовослужбовців та необхідністю доукомплектування підрозділів.

"Не від хорошого життя такі рішення приймає уряд", — наголосив Нагорняк.

Він також звернув увагу на те, що серед працівників підприємств, які мають бронювання, є чимало людей без обмежень за станом здоров’я. За словами депутата, раніше держава намагалася максимально зберегти критично важливі кадри для функціонування економіки та стратегічних галузей, зокрема енергетичного сектору.

На думку Нагорняка, подальші рішення щодо бронювання залежатимуть від потреб сектору оборони та загальної безпекової ситуації в країні.

Реформа мобілізації - новини за темою

Як повідомляв Главред, Міністерство оборони України готує масштабну реформу системи рекрутингу та служби в Силах оборони. За його словами, перші 10 із 30 проєктів у межах комплексної реформи вже майже готові до запуску, а деталі будуть оприлюднені пізніше.

Крім того, в Україні готують масштабну реформу системи мобілізації та служби в ЗСУ. Вона передбачає запровадження контрактів із фіксованими термінами, нову систему бойових виплат і реорганізацію ТЦК. Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела в уряді, Міноборони та Офісі президента.

Нагадаємо, що замість ТЦК та СП можуть з’явитися "Офіси резерву+", які розділять функції мобілізації та соціального супроводу. За новою моделлю, офіси комплектування відповідатимуть за облік військовозобов’язаних, рекрутинг і оформлення на службу. Окремо пропонується створити хаби для проходження ВЛК та визначення придатності.

Читайте також:

Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні демобілізація Михайло Федоров
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія вгатила по Запоріжжю: місто оговтується від серії ударів, є жертви

Росія вгатила по Запоріжжю: місто оговтується від серії ударів, є жертви

00:34Війна
Федоров назвав реальну ціль ударів Росії по центру Києва - про що йдеться

Федоров назвав реальну ціль ударів Росії по центру Києва - про що йдеться

23:05Війна
Демобілізація військових: хто зможе залишити службу вже цьогоріч - Федоров

Демобілізація військових: хто зможе залишити службу вже цьогоріч - Федоров

22:48Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка з газетою за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка з газетою за 23 с

Розірвали всі зв’язки: Мартиновська зазнала нового удару після скандалу

Розірвали всі зв’язки: Мартиновська зазнала нового удару після скандалу

Гороскоп на сьогодні, 17 червня: Овнам - перешкоди, Стрільцям - радісні новини

Гороскоп на сьогодні, 17 червня: Овнам - перешкоди, Стрільцям - радісні новини

Масований обстріл України мав приховану мету: в ISW викрили задум Путіна

Масований обстріл України мав приховану мету: в ISW викрили задум Путіна

Кому Таро обіцяють інтриги та обман, а кому — успіх і переїзд: прогноз до кінця червня 2026

Кому Таро обіцяють інтриги та обман, а кому — успіх і переїзд: прогноз до кінця червня 2026

Останні новини

00:34

Росія вгатила по Запоріжжю: місто оговтується від серії ударів, є жертви

00:27

Дочка прихильниці Путіна Єгорової схудла на 15 кг: як вона виглядає

16 червня, вівторок
23:49

Соціальне таксі на Дніпропетровщині: у яких містах доступний безкоштовний сервіс

23:30

Алкоголь і таблетки: мати турецької актриси розповіла, як знайшла мертву доньку

23:05

Федоров назвав реальну ціль ударів Росії по центру Києва - про що йдеться

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
22:53

Як насправді правильно чистити окуляри: неочікуваний спосіб без розводів і подряпин

22:51

Жодні шкідники не зашкодять: як правильно доглядати за капустоюВідео

22:48

Демобілізація військових: хто зможе залишити службу вже цьогоріч - Федоров

21:51

Долар по 45 грн вже реальність, а в уряді прогнозують по 51: чого чекати від курсу далі

Реклама
21:26

Валерій Леонтьєв продемонстрував своє справжнє ставлення до росіян

20:44

Росія почала запускати по Україні нові дроні: "Флеш" попередив про небезпеку

20:03

У Хмельницькій області сталась авіакатастрофа - що відомо про долю екіпажу

19:55

Сценарій Покровська повторюється: DeepState попередили про загрозу для великого міста

19:40

Як сказати українською "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан": цікаві варіанти

19:39

Весілля за прикметами: у які місяці не можна одружуватися через ризик розлучень

19:37

Україну атакує потужний шторм: синоптики вже попереджають про небезпеку

19:24

Александр Мужель: приватизація в Україні потребує стратегії державної власності

19:16

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому коти різко стають більше спатиВідео

19:10

Чому Путін бомбить Лавру: справжні цілі атак Росії – КуликПогляд

19:08

"Мандрівник у часі" попередив про знахідку, яка змінить майбутнєВідео

Реклама
19:03

Як ще українською можна назвати Лесю: слово, яке вважають русизмом

18:48

Тарифи не змінювали майже 5 років: у Житомирі готують підвищення цін на воду

18:28

Масований удар по Москві - в Reuters повідомили про серйозні наслідки атакиВідео

18:16

Чи можна кидати яйця після варіння у холодну воду: відповідь може здивуватиВідео

18:03

Кому пощастить із 16 червня: три знаки зодіаку, які отримають усе й одразу

17:52

У Черкасах різко переписали тарифи на воду - скільки доведеться платити і коли

17:43

Перше зображення молодого Ісуса вразило несподіваною деталлю

17:24

"Я не відчував страху": 17-річний син захисника України врятував життя дитиніВідео

17:22

Деякі депутати разом з керівниками НАБУ та САП вигадали "вимоги до України від ЄС", яких не існує, – експрокурор САП

17:22

Білий дім готує нафтовий "удар": Трамп анонсував повернення санкцій проти РФ

17:13

Україна знайшла болючу точку Кремля: Росію може "накритик" масштабна криза

17:13

"Є людина": Бурмака заінтригувала словами про стосунки та весілля

16:45

Безкоштовне проживання на віллі в Італії пропонують за просту послугуВідео

16:38

Перша світова війна до 1940-х мала іншу назву: як її називали спочаткуВідео

16:29

Україна поставила дедлайн для Путіна: про що домовились з Трампом на саміті G7

16:29

Стало відомо, про що Зеленський попросив Трампа на полях саміту G7

16:26

СБУ позбавляє Росію звання "країни-бензоколонки, - експерт

16:17

Гарячі тренди літа 2026, які не ще носить кожна друга: стиліст назвала 5 речейВідео

16:02

Що не можна робити з грошима у свято 17 червня: прикмети цього дня

15:54

Господині знайшли спосіб відбілити віконні рами за лічені хвилини

Реклама
15:25

Що насправді означає логотип Honda: прихований зміст, відомий не всімВідео

14:53

"Людина-дракон" виявився однією з найзагадковіших постатей минулого

14:48

Долар перевалить за 50 грн, зросте "мінімалка": Кабмін представив план до 2029 року

14:10

Яку сукню обрати на літо 2026 року: дизайнер назвав найкращі моделі

14:02

"Не маємо можливості кудись їхати": Сумська зробила несподіване зізнання

13:59

Погода готує контраст: які області прогріє до +26, а які - заллє дощами

13:59

Гороскоп Таро на завтра, 17 липня: Овнам — гарний день, Терезам — не варто обмежувати себе

13:35

Зеленський зустрівся з Трампом на полях саміту G7

13:33

Молода смерть на дорозі: українські блогери, які загинули в ДТП

13:28

Все вирішив один фактор: історик назвав головну помилку Росії у війні з УкраїноюВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняУсе про салоКімнатні рослиниПрибирання
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти