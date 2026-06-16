Демобілізація військових: хто зможе залишити службу вже цьогоріч - Федоров

Часткове звільнення військових можуть розпочати наприкінці осені 2026 року за рішенням президента.

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Військовослужбовців звільнятимуть поступово, щоб зберегти боєздатність армії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, facebook.com/mykhailofedorov

Коротко:

Часткове звільнення військових можуть запустити восени 2026

Враховуватимуть строк служби та кількість бойових днів

Звільнення планують проводити поетапно щомісяця

В Україні можуть запровадити механізм часткового звільнення з військової служби для військовослужбовців, які перебувають у лавах ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення або ще з 2014 року. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини", відповідаючи на запитання журналістів ТСН.

За словами очільника Міноборони, старт такого процесу очікується наприкінці осені 2026 року.

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"Ми домовилися з президентом про це, і це була його ініціатива, що з кінця осіння цього року почнеться частково, по суті, звільнення зі служби для тих, хто з 22-го року і раніше в армії", — сказав він.

Міністр пояснив, що право на звільнення визначатиметься за двома основними критеріями. Перший із них — загальна тривалість проходження військової служби.

"Скільки днів ви, скільки ви на службі в армії. Якщо ви з 14-го, то це буде більше зараховуватися. Якщо ви з 17-го, 18-го року, то ви також. Всі підпадають під категорію", — зазначив Федоров.

Що передбачає реформа військової служби / Інфографіка: Главред

Другим критерієм стане кількість днів безпосередньої участі у бойових діях.

"А другий критерій, скільки ви були на бойових. Тобто, якщо ви, наприклад, з 22-го року, у вас велика кількість бойових днів, то ви можете вже бути звільнені зі служби указом президента наприкінці цього року", — заявив міністр.

Водночас він наголосив, що звільнення не відбуватиметься одночасно для всіх військовослужбовців. Процес планують реалізовувати поетапно.

"Кількість військовослужбовців почергова, це кожного місяця якась кількість військовослужбовців буде", — пояснив він.

Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Федоров також зазначив, що остаточне ухвалення рішень залежатиме від оперативної обстановки на фронті та подальших дій Росії.

"Залежить від того, яка буде ситуація на полі бою. Чи оголосить Росія додаткову мобілізацію чи ні. Від багатьох критеріїв залежить", — додав міністр.

За його словами, головна мета ініціативи — надати можливість військовим, які тривалий час виконують бойові завдання, повернутися до цивільного життя.

"Для того, щоб військовослужбовці змогли далі вийти і займатися своїм життям зі служби", — сказав міністр.

Як можуть змінити підхід до мобілізації - думка нардема

Народний депутат Сергій Нагорняк висловив думку, що в Україні можуть переглянути чинний підхід до бронювання працівників на тлі потреб армії у поповненні особового складу.

Про це він заявив в ефірі Новини.Live, коментуючи можливі зміни у сфері мобілізації. На його переконання, одним із варіантів може стати часткове зняття бронювання з окремих категорій працівників, що дозволить залучити до служби додатковий людський ресурс.

Експерт зазначив, що такі ініціативи пов’язані насамперед із нестачею військовослужбовців та необхідністю доукомплектування підрозділів.

"Не від хорошого життя такі рішення приймає уряд", — наголосив Нагорняк.

Він також звернув увагу на те, що серед працівників підприємств, які мають бронювання, є чимало людей без обмежень за станом здоров’я. За словами депутата, раніше держава намагалася максимально зберегти критично важливі кадри для функціонування економіки та стратегічних галузей, зокрема енергетичного сектору.

На думку Нагорняка, подальші рішення щодо бронювання залежатимуть від потреб сектору оборони та загальної безпекової ситуації в країні.

Реформа мобілізації - новини за темою

Як повідомляв Главред, Міністерство оборони України готує масштабну реформу системи рекрутингу та служби в Силах оборони. За його словами, перші 10 із 30 проєктів у межах комплексної реформи вже майже готові до запуску, а деталі будуть оприлюднені пізніше.

Крім того, в Україні готують масштабну реформу системи мобілізації та служби в ЗСУ. Вона передбачає запровадження контрактів із фіксованими термінами, нову систему бойових виплат і реорганізацію ТЦК. Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела в уряді, Міноборони та Офісі президента.

Нагадаємо, що замість ТЦК та СП можуть з’явитися "Офіси резерву+", які розділять функції мобілізації та соціального супроводу. За новою моделлю, офіси комплектування відповідатимуть за облік військовозобов’язаних, рекрутинг і оформлення на службу. Окремо пропонується створити хаби для проходження ВЛК та визначення придатності.

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