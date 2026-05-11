Демобілізація й високі виплати стануть реальністю: ЗМІ розкрили деталі реформи

Реформа мобілізації пропонує систему виплат "10/20/40", де кожен день активного наступу оцінюватиметься у десятки тисяч гривень.

Уряд готує революційні зміни для армії

Головне:

В Україні планують контракти з фіксованими термінами

Передбачається підвищення зарплат і нові бойові надбавки "10/20/40"

Після контракту - демобілізація або відстрочка

В Україні готують масштабну реформу системи мобілізації та служби в ЗСУ. Вона передбачає запровадження контрактів із фіксованими термінами, нову систему бойових виплат і реорганізацію ТЦК. Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела в уряді, Міноборони та Офісі президента.

Концепцію реформи планують фіналізувати до кінця травня 2026 року. Після цього її оформлять у вигляді урядових рішень і законопроєктів.

Контракти з чіткими термінами служби

За даними співрозмовників видання, Міністерство оборони, Генштаб та Офіс президента вже узгодили базовий контрактний підхід до демобілізації. Передбачається запровадження трьох типів контрактів із чітко визначеною тривалістю служби та можливістю вибору посад - як бойових, так і тилових.

Проєкт реформи передбачає три типи контрактів:

до 10 місяців - для чинних військових на бойових посадах;

до 14 місяців - для новобранців на бойових посадах;

до 2 років - для тилових і спеціалізованих посад.

Після завершення контракту військові зможуть демобілізуватися або отримати відстрочку до нового призову. Також дозволятиметься повторне укладання контрактів, але попередній строк служби не зараховуватиметься в новий договір, хоча впливатиме на тривалість відстрочки.

Нова система виплат

Окремо передбачено зміну системи грошового забезпечення. Мінімальну зарплату військових у тилу планують підвищити з 20 до 30 тисяч гривень, а виплати командирам різних рівнів — подвоїти.

Для бойових контрактів пропонується система винагород "10/20/40":

10 тис. грн на день - за перебування на позиції;

20 тис. грн - за штурмові та контрнаступальні дії;

40 тис. грн - за активні наступальні операції.

У підсумку піхотинці, які постійно залучені до бойових завдань, можуть отримувати 250-400 тис. грн на місяць. Також планується встановлення граничних обмежень виплат, щоб уникнути зловживань, а нарахування здійснюватиметься на підставі наказів командирів частин.

Водночас частина положень реформи ще обговорюється, а фінансування реформи залишається відкритим питанням, оскільки йдеться про десятки мільярдів гривень додаткових витрат.

Як можуть змінити підхід до мобілізації - думка нардема

Нардеп Сергій Нагорняк в ефірі Новини.Live заявив, що в Україні можуть переглянути підхід до бронювання працівників. Працівники ТЦК та СП можуть отримати повноваження мобілізовувати навіть заброньованих співробітників підприємств.

За його словами, такий крок розглядається через дефіцит особового складу в армії, а часткове зняття бронювання може стати одним із варіантів доукомплектування війська.

"Не від хорошого життя такі рішення приймає уряд", - зазначив Нагорняк.

Він також підкреслив, що на підприємствах є фахівці без обмежень за станом здоров’я, а раніше уряд намагався зберегти критично важливі кадри, зокрема через ситуацію в енергетиці.

Як повідомляв Главред, Міністерство оборони України готує масштабну реформу системи рекрутингу та служби в Силах оборони. За його словами, перші 10 із 30 проєктів у межах комплексної реформи вже майже готові до запуску, а деталі будуть оприлюднені пізніше.

Також 1 травня президент України Володимир Зеленський оголосив про старт реформи Сил оборони, яка має змінити систему управління, фінансвання та комплектування армії.уПерші результати очікуються вже в червні.

Крім цього, замість ТЦК та СП можуть з’явитися "Офіси резерву+", які розділять функції мобілізації та соціального супроводу. За новою моделлю, офіси комплектування відповідатимуть за облік військовозобов’язаних, рекрутинг і оформлення на службу. Окремо пропонується створити хаби для проходження ВЛК та визначення придатності.

Про джерело: Українська правда Українська правда — українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

