Частина областей буде без захисту: як Європа може закрити небо над Україною

Згідно з опублікованим планом, передбачається, що авіація країн-союзників буде патрулювати небо над Україною та захищати від ударів РФ, вказує експерт.

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Чи буде авіація країн Європи збивати російські дрони та ракети / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Криволап:

Авіація союзників згідно із планом "Небесний щит" буде залучена до відбиття атак з боку РФ

Винищувачі країн Європи не будуть контролювати 200 кілометрову зону біля лінії фронту

Винищувачі країн Європи можуть бути залучені для захисту українських регіонів від російських атак. Це передбачено у плані "Небесний щит", розробленому військовими експертами, який передбачає участь авіації союзників у відбитті атак РФ у разі ескалації бойових дій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

За словами експерта, європейські винищувачі патрулюватимуть українське небо для забезпечення запропонованого мораторію на ракетні та дронові удари терміном на один місяць. Контроль за його дотриманням покладатиметься, зокрема, на повітряні сили партнерів.

"Вони контролюватимуть визначений повітряний простір (за винятком 200-кілометрової зони біля фронту), щоб не допустити порушень. Але це не означає, що Росія не намагатиметься завдавати ударів", - сказав експерт.

Криволап наголошує, що якщо летітиме крилата ракета, винищувач Eurofighter не залишиться осторонь. Завдання союзної авіації – захист українського повітряного простору, однак удари по території РФ, зокрема по Москві, не передбачені. Це виключно оборонна місія.

Дивіться відео інтервʼю Костянтина Криволапа Главреду про авіацію НАТО під час перемирʼя в Україні:

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація на Курському плацдармі залишається складною для Сил оборони України. Російські війська не лише здійснюють тиск з усіх напрямків, а й намагаються створити умови для оточення, повідомив секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

Тим часом у Саудівській Аравії розпочалася зустріч делегацій США та України. Переговори стартували об 11:00 за київським часом і відбуватимуться виключно на рівні делегацій, хоча не виключена можливість зустрічі президента Володимира Зеленського з держсекретарем США Марком Рубіо. Як повідомляє сайт Держдепу, консультації в Ер-Ріяді розпочалися о 12:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом).

Рішення президента США Дональда Трампа щодо України, ймовірно, базуються на плані спецпредставника Білого дому з питань Києва та Москви Кіта Келлога. Як пише The Telegraph, цей документ був презентований три роки тому, і схоже, що саме його положення зараз реалізовує Трамп.

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Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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