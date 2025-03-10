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"План уже сформовано": небо над якими областями України можуть закрити союзники

Юрій Берендій
10 березня 2025, 23:28
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Країни-союзники можуть закрити небо над західними та частково центральними регіонами України в рамках плану "Небесний щит", зазначив авіаексперт.
'План уже сформовано': небо над якими областями України можуть закрити союзники
Союзники можуть закрити небо над рядом областей України / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Криволап:

  • План "Небесний щит" розробляли з початку повномасштабного вторгнення Росії
  • Авіація союзників патрулюватиме західні та частково центральні області України
  • План уже повністю сформовано, критичних недоліків у ньому немає

Європа може розгорнути угруповання зі 120 бойових літаків для захисту України від російських повітряних атак у межах плану "SkyShield" ("Небесний щит"). Проте ця ідея не є новою, розповів в інтерв'ю Главреду авіаційний експерт, колишній інженер-випробувач КБ "Антонов" Костянтин Криволап.

За його словами, цей план розробляли фахівці Королівських повітряних сил Великої Британії ще з перших днів повномасштабної війни. Вони займалися плануванням операцій, оцінкою ризиків і визначенням потенційних загроз.

Технічно та логістично концепція ретельно опрацьована, без критичних недоліків. Розрахунки показують, що для ефективного захисту від крилатих ракет і "шахедів" доцільно використовувати саме бойову авіацію. Малими безпілотниками в рамках цього плану займатися не планують.

"Крилаті ракети можуть збивати літаки, які будуть залучені до цієї операції: Rafale, Eurofighter, а також, можливо, F-16, Mirage - залежно від того, які країни та які частини своїх повітряних сил підключать до процесу. Усі вони діятимуть за стандартами НАТО.Загалом передбачається залучення 120 літаків. Водночас слід чітко розуміти, що ці літаки не можуть діяти проти балістичних ракет. У світі поки що не існує літаків, здатних працювати проти балістичних ракет", - вказує аналітик.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначає, що для мінімізації ризиків для пілотів і літаків враховано, що російські винищувачі не підлітають ближче ніж на 30-40 км до контрольованих Україною територій. Тому було ухвалено рішення, що літаки місії не наближатимуться ближче ніж на 200 км до кордону з РФ або лінії бойових дій. Це охоплює західні та частково центральні області України.

"Таким чином, зона патрулювання охоплюватиме західні області України, частково центральні регіони, де буде можливе постійне бойове чергування літаків партнерів", - робить висновок експерт.

Він додає, що також ретельно проаналізовано юридичні аспекти. Фахівці вивчили статути ООН, міжнародні угоди, принципи суверенітету та договори, з яких Росія вже вийшла.

Головне обмеження – статут НАТО, який визначає Альянс як оборонний союз, що не може брати участь у військових операціях поза територією країн-членів. Проте жодних заборон для окремих держав діяти за згодою уряду України немає.

Дивіться відео інтервʼю Костянтина Криволапа Главреду про авіацію НАТО під час перемирʼя в Україні:

"Таким чином, будь-яка країна, що має відповідний дозвіл від української влади, може здійснювати повітряне патрулювання в рамках ініціативи SkyShield. Наприклад, навіть військово-повітряні сили Люксембургу можуть брати участь у цій операції та робити тут будь-що, якщо будуть досягнуті відповідні домовленості з українською владою. Наразі вирішується питання: які саме країни долучаться до ініціативи, які літаки будуть задіяні, якою буде координація з українською ППО та європейськими системами, а також протоколи обміну даними", - сказав Криволап.

Криволап наголосив, що концепція SkyShield вже остаточно сформована і перегляду не підлягає – наразі триває лише опрацювання практичних аспектів її реалізації, тобто конкретного плану дій.

Росія вкрай негативно сприймає цю ініціативу, погрожуючи агресією проти будь-якої країни, чиї літаки патрулюватимуть повітряний простір України та збиватимуть російські ракети, що, за їхніми заявами, може призвести до ескалації.

Аналітик резюмує, що у Європі чудово розуміють суть таких погроз і не збираються відступати – можливі наслідки їх не лякають. Велика Британія та Франція вже висловили підтримку ініціативи, і тепер очікується рішення інших держав.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, група європейських політиків та колишніх військових виступила з ініціативою розміщення 120 винищувачів у повітряному просторі західної України в межах програми SkyShield. Це має посилити захист від російських обстрілів у разі можливого перемир'я. Авіаційний експерт та колишній інженер-випробувач "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап припустив, чи зможе наявна в Україні ППО ефективно захистити території, які не будуть патрулюватися в межах цієї ініціативи.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна, ймовірно, змушена буде погодитися на територіальні поступки в межах будь-якої угоди про припинення війни. Як повідомляє The New York Times, він наголосив, що Києву доведеться відмовитися від територій, які РФ захопила ще у 2014 році, хоча водночас підкреслив, що й Росія має зробити поступки.

У суботу, 15 березня, Велика Британія проведе повторний саміт щодо України у форматі онлайн, повідомляє The Guardian. Захід відбудеться наприкінці інтенсивного дипломатичного тижня, який включає українсько-американські переговори в Саудівській Аравії у вівторок, а також окремі європейські зустрічі в Парижі за участю міністрів оборони Великої Британії, Німеччини, Італії та Польщі.

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Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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