Терор РФ в Україні: окупанти завдали потужного ракетного удару по Сумській області

РФ вдарила ракетами по Сумщині / t.me/Zhyvytskyy

У неділю, 8 травня, російські окупаційні війська завдали ракетний удар по Шосткинському району Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Відбувся ракетний обстріл території Шосткинського району. Не залишайте укриттів під час повітряної тривоги", - написав він.

Живицький закликав громадян не публікувати інформацію про "прильоти" в соцмережах в режимі "прямого ефіру" або в коментарях.

"Всі деталі будуть опубліковані на офіційних сторінках в той час, коли це буде безпечно", - підкреслив він.

Нагадаємо, в суботу, 7 травня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару відразу по декількох областях України.

У ряді регіонів були чутні вибухи. В результаті влучень виникли пожежі. Очевидці публікують кадри з місця події.

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