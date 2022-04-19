УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

ЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь - Арестович

19 квітня 2022, 17:48

Україна вийде з мирних перемовин у разі повного знищення російськими військами міста Маріуполя.

всу
Україна у своїй військовій операції спиратиметься на допомогу Заходу, у той час, коли Росії немає де брати допомогу - Арестович / УНІАН

Росія почала наступ на Донбас і намагається оточити Збройні сили України в районі Ізюму та в південному напрямку на Волноваху. Для цього окупанти проводять відволікаючі маневри, завдаючи ударів в районі Харкова та Гуляйполя Запорізької області. Головні зусилля окупантів концентруються на рух від Ізюма Харківської області та на оточенні Рубіжного, Сєвєродонецька та Попасної. Однак ворогові це не вдається. Якщо Росія повністю знищить Маріуполь, Україна вийде з перемовин і піде на фатальне знищення угруповання російських військ на українській території. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У військовому зведенні ОП він розповів про те, що головною новиною є наступ Росії на Донбасі. Ворожі війська намагаються оточити українські військові підрозділи в районі Ізюма і на південь на Волноваху.

читайте такожБитва за Донбас визначить долю війни - на Росію очікує провал: Арестович розкрив план окупантів"Для цього ворог завдає відволікаючих ударів - діє в районі Харкова, в районі Гуляйполя (Запорізька область, - ред.) і продовжує намагатися взяти місто Маріуполь, що йому не вдається. Головні зусилля він зосереджує на пересуванні від міста Ізюм і на оточення міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, що також їм не вдається", - зазначив Арестович.

За його словами, наразі російські війська намагаються знайти слабкі місця в обороні військових сил України. Однак бійці ЗСУ продовжують утримувати позиції.

Також він згадав про слова Зеленського, який казав, що якщо Росія знищить захисників Маріуполя, то перемовини Києва та Москви можуть бути припинені. Як стверджує Арестович, у такому випадку українська держава може запустити сценарій повного знищення противника.

"Президент України Володимир Зеленський нагадав їм (Росії, - ред.), що якщо вони доб'ють Маріуполь, мирних перемойин може й не бути. Тоді наш головний план дій буде - повне знищення противника, спираючись на Західну допомогу і на те, що росіянам ніде брати допомогу", - підкреслив Олексій Арестович.

Наступ Росії на Донбасі

Президент Володимир Зеленський раніше заявив про те, що Росія почала наступ на Донбасі. Окупаційні війська стягнули до регіону значну кількість військ і військового контингенту. Однак українці продовжать захищатися і боротися за свої землі.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав чотири завдання окупантів РФ на Донбасі. Це контроль над містами Рубіжне, Попасна і Сєвєродонецьк, просування на Ізюмському напрямку в бік Слов'янська і Краматорська, рух в бік Гуляйполя Запорізької області та Маріуполя, а також в напрямку Херсонської області.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данылов казав, що Росія планує вже до Великодня окупувати Донецьку та Луганську області. За його словами, Путін, як і раніше, має намір знищити Україну як державу. Ситуація не зміниться допоки, доки Київ остаточно не переможе Москву.

Главред рекомендує:

viber
новини Маріуполя Олексій Арестович новини України Офіс президента новини Донбасу війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на картах Таро на травень 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, РаківГороскоп на картах Таро на травень 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, Раків Путін взяв у заручники родичів своїх наближених: інсайдер про розбірки в КремліПутін взяв у заручники родичів своїх наближених: інсайдер про розбірки в Кремлі Не 9 травня: експерт назвав нову дату, до якої Путін чекає перемогу у війніНе 9 травня: експерт назвав нову дату, до якої Путін чекає перемогу у війні Путіна чекає болісна смерть: мольфар передбачив підсумок війни в УкраїніПутіна чекає болісна смерть: мольфар передбачив підсумок війни в Україні Марічку Падалко в прямому ефірі довів до сліз український музикант з ТРОМарічку Падалко в прямому ефірі довів до сліз український музикант з ТРО
Підтримайте Главред

Останні новини

17:50

Чистий четвер 2022: прикмети на 21 квітня і що не можна робити

17:48

ЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь - Арестович

17:22

Пекло під Броварами: у РФ розкрили деталі вбивств і зґвалтувань окупантамиВідео

17:02

"Під завалами близько 300 осіб": у Маріуполі окупанти скинули потужну бомбу на лікарню - ТарутаВідео

16:59

У битві за Харків РФ на межі поразки: ворог йде на Донбас, але там на нього очікують ЗСУ - СиньогубівВідео

Реклама
16:46

"Кінець війни вирішиться на полі бою": Кулеба виніс вирок переговорам з РФВідео

16:44

"Мішень номер 2": Зеленська розповіла, як вона і діти опинилися в небезпеці

16:35

Що їсти при печії: сім продуктів, які можуть допомогтиВідео

16:27

Путін планує дійти до Тернополя та Луцька: чому війна в Україні не закінчиться 9 травняПогляд

16:23

Щоби троянди пишно цвіли: як приготувати найкраще добриво для квітів зі старого хліба і бур'янів

16:23

Страсний тиждень 2022 - коли пекти паски і фарбувати яйця

15:58

Україна повернула з полону 76 осіб: Верещук розповіла про новий обмін з РФВідео

15:58

Смачний закусочний пиріг на швидку руку: простий рецепт за 20 хвилинВідео

15:42

У Росії більше немає сучасних танків Т-90, ми спалили все, що у них було, - Жданов

15:35

Росія планувала військове вторгнення в Білорусь – ГУР (документ)Фото

15:24

Окупанти вирішили "зрівняти з землею" Азовсталь у Маріуполі: опубліковано аудіоперехопленняВідео

15:23

Alyona Alyona вирішила покинути Україну після смерті кума

15:17

"Що не так з росіянами": Ілларіонов пояснив, чому солдати РФ поводяться як дикі звірі

14:59

Прикмети на 20 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду у Велику середу 2022Відео

14:57

Ліза і Гаррі вже навчаються в Ізраїлі: Пугачова і Галкін почали нове життя після втечі з Росії

Реклама
14:49

Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про продовження воєнного стану в УкраїніВідео

14:45

Британія передасть Україні ракетні установки Stormer для запуску ракет Starstreak – ЗМІВідео

14:38

Чотири нюанси "непереможної" російської арміїПогляд

14:32

Битва за Донбас визначить долю війни - на Росію очікує на провал: Арестович розкрив план окупантівВідео

14:11

Чи може Україна знищити Кримський міст, як втопила крейсер Москва: генерал оцінив перспективиВідео

14:10

В ОП повідомили, що наразі деокуповано 919 населених пунктів

13:51

ЗСУ знищили склад з боєприпасами армії РФ: відео ювелірної роботи артилеріїВідео

13:46

Як повернути білизну тюлі народними засобами – топ-5 засобів, які подарують чистоту

13:41

Не кавказці: з'ясувалося, хто з окупантів творив найжорстокіші звірства щодо українцівВідео

13:27

Десантники армії України знищили бронегрупу військ Росії з Томську

13:00

Битимуть до останнього дня війни: Арестович розповів, коли припиняться ракетні удари по УкраїніВідео

12:47

"Це останній резерв РФ, більше немає": Арестович розповів про те, що відбувається на Донбасі та півдні України

12:34

"Гидотні окупанти отримають по заслугах": Оля Цибульська показала руїни батьківського дому в ІрпеніВідео

12:30

Путін перетворив Росію на негарну подружкуПогляд

12:27

Озброїти Україну і "знекровити" РФ: в ОП назвали єдиний спосіб зупинити війнуВідео

12:09

Троє п'яних росіян напали на українця за "Слава Україні" - один з них міг бути уродженцем ЛьвоваВідео

11:44

Аль Пачіно зустрічається з дівчиною, молодшою за нього на 53 роки

11:30

Гороскоп на завтра, 20 квітня 2022: Ракам – недруги, Водоліям - солідний дохід, Рибам - віщі сни

11:24

70-річна українка їздила автостопом у Бучу, щоби знайти тіло вбитого окупантами синаВідео

11:24

"Мотор валяється, баки розлетілися": зустріч російського танка з українським "піоном" потрапила на відеоВідео

Реклама
10:47

"На тризуб, як шампур, двоголового орла!": Коля Серга написав нових хіт про російських ВаньокВідео

10:41

Загострення на Донбасі вже розпочалося, але ЗСУ діють: воїни відбили атаки РФ у Рубіжному і Попасній

10:32

Якщо РФ виживе в Україні: названо країни, які можуть стати наступними жертвами Путіна

10:15

Росія програє війну в Україні: як Путін припустився фатальної помилкиПогляд

09:34

Путіна можуть відсторонити від влади або вбити: російський опозиціонер назвав вирішальний факторВідео

09:31

"Головний шпигун Путіна" і віцепрезидент "Газпромбанку" померли в один день - в цьому знайшли закономірність

08:51

У війні в Україні не буде переможця - Ердоган

08:50

"Не стримався": Олег Сенцов сходив на могильну плиту Путіна

08:43

Російські моряки вже не хочуть брати участь у війні - втрати 126-ї бригади становлять до 75%Відео

08:34

Капкан для безумного ведмедя: чому Україна роками воюватиме з РосієюПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти