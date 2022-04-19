ЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь - Арестович

Україна у своїй військовій операції спиратиметься на допомогу Заходу, у той час, коли Росії немає де брати допомогу - Арестович / УНІАН

Росія почала наступ на Донбас і намагається оточити Збройні сили України в районі Ізюму та в південному напрямку на Волноваху. Для цього окупанти проводять відволікаючі маневри, завдаючи ударів в районі Харкова та Гуляйполя Запорізької області. Головні зусилля окупантів концентруються на рух від Ізюма Харківської області та на оточенні Рубіжного, Сєвєродонецька та Попасної. Однак ворогові це не вдається. Якщо Росія повністю знищить Маріуполь, Україна вийде з перемовин і піде на фатальне знищення угруповання російських військ на українській території. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У військовому зведенні ОП він розповів про те, що головною новиною є наступ Росії на Донбасі. Ворожі війська намагаються оточити українські військові підрозділи в районі Ізюма і на південь на Волноваху.

читайте такожБитва за Донбас визначить долю війни - на Росію очікує провал: Арестович розкрив план окупантів"Для цього ворог завдає відволікаючих ударів - діє в районі Харкова, в районі Гуляйполя (Запорізька область, - ред.) і продовжує намагатися взяти місто Маріуполь, що йому не вдається. Головні зусилля він зосереджує на пересуванні від міста Ізюм і на оточення міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, що також їм не вдається", - зазначив Арестович.

За його словами, наразі російські війська намагаються знайти слабкі місця в обороні військових сил України. Однак бійці ЗСУ продовжують утримувати позиції.

Також він згадав про слова Зеленського, який казав, що якщо Росія знищить захисників Маріуполя, то перемовини Києва та Москви можуть бути припинені. Як стверджує Арестович, у такому випадку українська держава може запустити сценарій повного знищення противника.

"Президент України Володимир Зеленський нагадав їм (Росії, - ред.), що якщо вони доб'ють Маріуполь, мирних перемойин може й не бути. Тоді наш головний план дій буде - повне знищення противника, спираючись на Західну допомогу і на те, що росіянам ніде брати допомогу", - підкреслив Олексій Арестович.

Наступ Росії на Донбасі

Президент Володимир Зеленський раніше заявив про те, що Росія почала наступ на Донбасі. Окупаційні війська стягнули до регіону значну кількість військ і військового контингенту. Однак українці продовжать захищатися і боротися за свої землі.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав чотири завдання окупантів РФ на Донбасі. Це контроль над містами Рубіжне, Попасна і Сєвєродонецьк, просування на Ізюмському напрямку в бік Слов'янська і Краматорська, рух в бік Гуляйполя Запорізької області та Маріуполя, а також в напрямку Херсонської області.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данылов казав, що Росія планує вже до Великодня окупувати Донецьку та Луганську області. За його словами, Путін, як і раніше, має намір знищити Україну як державу. Ситуація не зміниться допоки, доки Київ остаточно не переможе Москву.

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